В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Яка ситуація у Кременчуці?

В Україні почастішали випадки захворювання на коронавірус. Багато містян близько тижня проводять на лікарняному із підтвердженим діагнозом. Розповідають: самопочуття погіршується швидко, а процес лікування триває складно і довго. Яка ж ситуація із захворюваністю у Кременчуці? Ми поцікавилися у фахівців
В Україні спостерігається підвищення рівня захворюваності на коронавірус. Це тенденція підтверджується особистими спостереженнями, про це говорить і головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2500 хворих по всій Україні, а кількість хворих стрімко зростає. Якщо у червні зареєстрували близько 2 тисяч хворих, то у липні ця цифра зросла до 12 тисяч!
До того ж нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.
Тож «Кременчуцький Телеграф» вирішив дізнатися, яка ситуація із захворюваністю зараз у місті. Скільки хворих реєструють, які основні симптоми захворювання, чи трапляються випадки з ускладненнями? А також чи є у лікарів тести й безкоштовні ліки проти коронавірусу та чи продовжується кампанія із вакцинації — читайте у нашому матеріалі
Про те, яка зараз ситуація із коронавірусом в Україні й місті та які статистичні дані із захворюваністю по Кременчуку, нам розповідає лікарка-епідеміологиня Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Каріна Мороз.
1 липня 2023 року в Україні скасували карантин. Одним із чинників такого рішення було стрімке зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні.
Пані Каріна говорить, що на зниження кількості випадків COVID-19 у той період сукупно вплинули різні чинники. Це і масове переміщення населення України внаслідок збройної агресії Росії, і відсутність повної картини захворювання через окупацію частини території, і зміна в характеристиках штамів самого вірусу. Окрім того, на зниження рівня захворюваності, на думку лікарки, суттєво вплинули обмежувальні карантинні заходи та вакцинація населення.
Розповідає лікарка нам і про кількість хворих у Кременчуці.
Проте Каріна Мороз запевняє: ці показники не свідчать про початок епідсезону та необхідність вводити певні обмежувальні заходи.
Розповідає нам епідеміологиня і про штами коронавірусу, які зараз є в України.
У Кременчуці таких визначень не роблять — проводять тільки ПЛР-дослідження без визначення штаму вірусу збудника.
Також лікарка зазначає, що у кожного субваріанта є певні особливості, але загальні симптоми на початку захворюваності такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, болі в м’язах або тілі.
Детальніше про те, із якими симптомами при коронавірусі нині звертаються пацієнти, який їхній стан та як триває лікування, ми дізналися у виконувачки обов’язків завідувачки інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Інни Теркун.
Лікарка розповідає, що наразі у них у відділенні перебуває 11 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусу, один з них — із складним перебігом хвороби.
За словами лікарки, ускладнення захворювання на коронавірус наразі трапляються нечасто — такі випадки зазвичай фіксують у хворих із тієї ж групи ризику. А смертельний випадок хвороби у місті востаннє був близько 4 місяців тому.
Серед основних симптомів хвороби пані Теркун виділяє:
Хворих, які звертаються до лікарів, завжди тестують і на ковід. Якщо попередньо немає ніяких ускладнень, то лікування триває протягом п’яти днів амбулаторно. А от якщо протягом цього часу пацієнт не одужує, тоді уже починає йти мова про госпіталізацію.
Також лікарка додає: наразі у них є безкоштовні ліки проти коронавірусу у таблетованій формі. Тож у разі необхідності їх видають усім пацієнтам.
Проте вилікуватися від захворювання — це ще не все. Інна Теркун розповідає: у якій формі б ви не перехворіли на коронавірус, незалежно від вашого віку через 3-6 місяців вас можуть «наздогнати» наслідки хвороби. І в першу чергу страждає серцево-судинна система. У таких пацієнтів пізніше зустрічається аритмія, гіпертонія. Можуть бути також і ураження нервової системи, проблеми зі шлунком та легенями тощо.
Карина Мороз та Інна Теркун запевняють: вакцинація проти коронавірусу зможе захистити вас від хвороби або допоможе перенести її у легкій формі.
Наразі у місті є лише один тип вакцини — Comirnaty від Pfizer. Зробити щеплення можна в амбулаторіях, лікарнях, центрах первинної медико-санітарної допомоги. З початком повномасштабного вторгнення центри масової вакцинації у громадських місцях припинили свою роботу.
У Кременчуці зараз вакцинують:
У пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації також надають перелік місць, де можуть вакцинуватися мешканці Кременчуцького району.
Зараз у Міністерстві охорони здоров'я дещо змінили процедуру вакцинації проти коронавірусу.
Якщо раніше, за словами Інни Теркун, потрібно було зробити 2 щеплення, а потім через 6 місяців ревакцинацію, то тепер, за даними МОЗу, для більшості населення достатньо буде одного щеплення. Людям, які перебувають у групі ризику, варто зробити через 6-12 місяців повторну вакцину.
На сайті міністерства також зазначено, хто належить до цієї групи:
Нагадаємо, станом на кінець березня на Полтавщині медики констатували 49 смертельних випадків від ускладнень коронавірусу.
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