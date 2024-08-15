В Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Яка ситуація у Кременчуці?

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 749

В Україні почастішали випадки захворювання на коронавірус. Багато містян близько тижня проводять на лікарняному із підтвердженим діагнозом. Розповідають: самопочуття погіршується швидко, а процес лікування триває складно і довго. Яка ж ситуація із захворюваністю у Кременчуці? Ми поцікавилися у фахівців

В Україні спостерігається підвищення рівня захворюваності на коронавірус. Це тенденція підтверджується особистими спостереженнями, про це говорить і головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2500 хворих по всій Україні, а кількість хворих стрімко зростає. Якщо у червні зареєстрували близько 2 тисяч хворих, то у липні ця цифра зросла до 12 тисяч!

До того ж нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.

Тож «Кременчуцький Телеграф» вирішив дізнатися, яка ситуація із захворюваністю зараз у місті. Скільки хворих реєструють, які основні симптоми захворювання, чи трапляються випадки з ускладненнями? А також чи є у лікарів тести й безкоштовні ліки проти коронавірусу та чи продовжується кампанія із вакцинації — читайте у нашому матеріалі

Скільки хворих на коронавірус у Кременчуці — статистика

Про те, яка зараз ситуація із коронавірусом в Україні й місті та які статистичні дані із захворюваністю по Кременчуку, нам розповідає лікарка-епідеміологиня Кременчуцького відокремленого підрозділу Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Каріна Мороз.

1 липня 2023 року в Україні скасували карантин. Одним із чинників такого рішення було стрімке зниження рівня захворюваності на коронавірус в Україні.

Пані Каріна говорить, що на зниження кількості випадків COVID-19 у той період сукупно вплинули різні чинники. Це і масове переміщення населення України внаслідок збройної агресії Росії, і відсутність повної картини захворювання через окупацію частини території, і зміна в характеристиках штамів самого вірусу. Окрім того, на зниження рівня захворюваності, на думку лікарки, суттєво вплинули обмежувальні карантинні заходи та вакцинація населення.

Розповідає лікарка нам і про кількість хворих у Кременчуці.

— За попередній місяць зареєстровано швидкотестами 26 випадків та 11 випадків ПЛР-дослідженнями, тоді як станом на 13 серпня спостерігається зростання майже вдвічі швидкотестами (47 випадків) та ПЛР-дослідження — 19 випадків.

Проте Каріна Мороз запевняє: ці показники не свідчать про початок епідсезону та необхідність вводити певні обмежувальні заходи.

Розповідає нам епідеміологиня і про штами коронавірусу, які зараз є в України.

— Зараз територією України циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму Omicron. Виокремити нові випадки субваріанта, який назвали FLiRT, в Україні вдалося під час секвенування у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Це спеціальне лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у його геномі.

У Кременчуці таких визначень не роблять — проводять тільки ПЛР-дослідження без визначення штаму вірусу збудника.

Також лікарка зазначає, що у кожного субваріанта є певні особливості, але загальні симптоми на початку захворюваності такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, болі в м’язах або тілі.

Від підтвердженого діагнозу до наслідків після одужання

Детальніше про те, із якими симптомами при коронавірусі нині звертаються пацієнти, який їхній стан та як триває лікування, ми дізналися у виконувачки обов’язків завідувачки інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Інни Теркун.

Лікарка розповідає, що наразі у них у відділенні перебуває 11 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусу, один з них — із складним перебігом хвороби.

— Це літній чоловік, у якого перехворіла уся родина. У інших обійшлося без ускладнень, а от дідусь захворів серйозно. У нього немає ніяких супутніх чи хронічних захворювань, такі ускладнення дає вік, адже це уже група ризику.

За словами лікарки, ускладнення захворювання на коронавірус наразі трапляються нечасто — такі випадки зазвичай фіксують у хворих із тієї ж групи ризику. А смертельний випадок хвороби у місті востаннє був близько 4 місяців тому.

Серед основних симптомів хвороби пані Теркун виділяє:

першіння та біль у горлі;

слабкість, біль у тілі та м’язах;

високу температуру тіла, до 39 градусів та вище.

Хворих, які звертаються до лікарів, завжди тестують і на ковід. Якщо попередньо немає ніяких ускладнень, то лікування триває протягом п’яти днів амбулаторно. А от якщо протягом цього часу пацієнт не одужує, тоді уже починає йти мова про госпіталізацію.

Також лікарка додає: наразі у них є безкоштовні ліки проти коронавірусу у таблетованій формі. Тож у разі необхідності їх видають усім пацієнтам.

Проте вилікуватися від захворювання — це ще не все. Інна Теркун розповідає: у якій формі б ви не перехворіли на коронавірус, незалежно від вашого віку через 3-6 місяців вас можуть «наздогнати» наслідки хвороби. І в першу чергу страждає серцево-судинна система. У таких пацієнтів пізніше зустрічається аритмія, гіпертонія. Можуть бути також і ураження нервової системи, проблеми зі шлунком та легенями тощо.

Вакцинуватися варто

Карина Мороз та Інна Теркун запевняють: вакцинація проти коронавірусу зможе захистити вас від хвороби або допоможе перенести її у легкій формі.

Наразі у місті є лише один тип вакцини — Comirnaty від Pfizer. Зробити щеплення можна в амбулаторіях, лікарнях, центрах первинної медико-санітарної допомоги. З початком повномасштабного вторгнення центри масової вакцинації у громадських місцях припинили свою роботу.

У Кременчуці зараз вакцинують:

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1: вул. Івана Мазепи, 26, 0954820643, 0675408144;

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2: вул. Лікаря Бончука, 9, 0675414186, 0675414185; вул. Чумацький Шлях, 9, кімн. 3, 0673271550;

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3: вул. Квітки Цісик, 1А, 0678882538, 0508882538, 0638882538; квартал 278, 13-Б, 0678882538, 0508882538, 0638882538; вул. Київська, 14, 0678882538, 0508882538, 0638882538;

вул. Київська, 14, 0678882538, 0508882538, 0638882538; Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни: вул. Ігоря Сердюка 23/1, 0961831850.

У пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації також надають перелік місць, де можуть вакцинуватися мешканці Кременчуцького району.

Зараз у Міністерстві охорони здоров'я дещо змінили процедуру вакцинації проти коронавірусу.

Якщо раніше, за словами Інни Теркун, потрібно було зробити 2 щеплення, а потім через 6 місяців ревакцинацію, то тепер, за даними МОЗу, для більшості населення достатньо буде одного щеплення. Людям, які перебувають у групі ризику, варто зробити через 6-12 місяців повторну вакцину.

На сайті міністерства також зазначено, хто належить до цієї групи:

дорослі й діти, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітні;

люди, старші за 60 років;

дорослі й діти, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції;

представники професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Нагадаємо, станом на кінець березня на Полтавщині медики констатували 49 смертельних випадків від ускладнень коронавірусу.