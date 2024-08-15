В Україну повертається спека — синоптикиня Діденко

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Починаючи з вихідних, стовпчики термометрів фіксуватимуть +30°C і вище

На Полтавщину незабаром повернеться спека — уже цими вихідними температура повітря підніметься до рівня +30°C і вище. Пише про це синоптикиня Наталія Діденко.

За словами жінки, літо ще не збирається поступатися своїм правом. Наталія Діденко наводить також орієнтовну діаграму із температурою повітря до кінця серпня.

Нагадаємо, 17 липня синоптики зафіксували найспекотніший день літа. Тоді ж журналісти «Кременчуцького Телеграфа» вимірювали температуру на різних поверхнях у місті та дізнавалися, як вони нагріваються під впливом сонця і де ж таки можна знайти омріяну прохолоду.