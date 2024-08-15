У Горішніх Плавнях в липні відбулися міські змагання з вітрильного спорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 65 Партнерський проєкт

Це були другі змагання в цьому році

У Горішніх Плавнях в липні відбулися міські змагання з вітрильного спорту. Як розповіла тренерка-викладач із вітрильного спорту Анна Дегасюк, це були другі змагання в цьому році, а перші відбулися на початку червня. Найкращих визначали серед хлопчиків та дівчат 2012-2014 років народження.

«Погодні умови під час цих змагань були досить несприятливими. Дуже слабкий вітер та сильна течія створювали додаткові складнощі для учасників. Така погода вимагала від спортсменів уміння швидко приймати рішення та координувати свої дії на воді», — наголосила Анна Дегасюк.

За результатами змагань серед вихованців відділення вітрильного спорту 2012-2013 років народження переможцем став Віталій Пільтяй, на другому місці Катерина Люлька, третє посіла Валерія Свєтлова. Серед дітей 2014 року народження та молодших кращим став Лев Люлька, на другому місці Михайло Павленко, на третьому — Богдан Яковенко. Лев та Катерина Люльки — рідні брат і сестра. Тренерка характеризує їх як «дуже активних, які ходять на тренування кожного дня, а іноді й по два рази на день».

На перших змаганнях цього року вони теж були в призерах.

«Діти дуже перспективні, стараються на тренуваннях, завжди дослухаються до порад. Один одному допомагають. Особливо Катя як старша, — зауважила Анна Дегасюк. — Катерина дуже сильна, витривала дівчинка, не боїться сильного вітру, має лідерські якості, завжди прагне перемогти. Дуже прив’язалася до цього виду спорту та дбайливо ставиться до свого човна».

Зараз найкращі результати показали ті діти, які регулярно відвідували тренування. Заняття допомогли їм не тільки вдосконалити техніку, але й розвинути впевненість у своїх силах як в спорті, так і у житті, підкреслює тренерка.

Нагадаємо, 10-11 липня на базі ДЮСШ № 3 відбувся відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное. Серед веслувальників було багато новачків, які виступили вперше та здобули медалі.