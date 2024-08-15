Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

У Горішніх Плавнях в липні відбулися міські змагання з вітрильного спорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 65 Партнерський проєкт

Це були другі змагання в цьому році

У Горішніх Плавнях в липні відбулися міські змагання з вітрильного спорту. Як розповіла тренерка-викладач із вітрильного спорту Анна Дегасюк, це були другі змагання в цьому році, а перші відбулися на початку червня. Найкращих визначали серед хлопчиків та дівчат 2012-2014 років народження.

«Погодні умови під час цих змагань були досить несприятливими. Дуже слабкий вітер та сильна течія створювали додаткові складнощі для учасників. Така погода вимагала від спортсменів уміння швидко приймати рішення та координувати свої дії на воді», — наголосила Анна Дегасюк.

За результатами змагань серед вихованців відділення вітрильного спорту 2012-2013 років народження переможцем став Віталій Пільтяй, на другому місці Катерина Люлька, третє посіла Валерія Свєтлова. Серед дітей 2014 року народження та молодших кращим став Лев Люлька, на другому місці Михайло Павленко, на третьому — Богдан Яковенко. Лев та Катерина Люльки — рідні брат і сестра. Тренерка характеризує їх як «дуже активних, які ходять на тренування кожного дня, а іноді й по два рази на день».

На перших змаганнях цього року вони теж були в призерах.

«Діти дуже перспективні, стараються на тренуваннях, завжди дослухаються до порад. Один одному допомагають. Особливо Катя як старша, — зауважила Анна Дегасюк. — Катерина дуже сильна, витривала дівчинка, не боїться сильного вітру, має лідерські якості, завжди прагне перемогти. Дуже прив’язалася до цього виду спорту та дбайливо ставиться до свого човна».

Зараз найкращі результати показали ті діти, які регулярно відвідували тренування. Заняття допомогли їм не тільки вдосконалити техніку, але й розвинути впевненість у своїх силах як в спорті, так і у житті, підкреслює тренерка.

Нагадаємо, 10-11 липня на базі ДЮСШ № 3 відбувся відкритий чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное. Серед веслувальників було багато новачків, які виступили вперше та здобули медалі.

0
Автор: «Хроніки тижня»
Теги: вітрильний спорт Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх