Ціни на пальне у Кременчуці продовжують рости — дані Мінфіну

У четвер, 15 серпня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Вартість бензину та автомобільного газу продовжує зростати. Ціна ж на дизпаливо поки не змінилася. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі SOCAR, ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Поступове зростання цін на пальне спостерігалося із середини лютого.
За даними аналітиків, зростання цін на бензин та дизель останнім часом відбувається на тлі інформації про ініціативу уряду вже з липня розпочати підвищення акцизів на пальне.
Однак не всі погоджуються із цим твердженням. Зокрема, директор аналітичного центру «Психея» Геннадій Рябцев зростання цін на пальне пов’язує з деяким подорожчанням палива на кордоні та курсовими коливаннями. Наприклад, офіційний курс на 14 березня становив 38,78 грн за долар, на 10 квітня — 38,99 грн.
Також аналітик зазначає, що останнім часом котирування нафти зросли — з 85 до 90 доларів за барель, що спричинило деяке зростання на нафтопродукти. Щодо автогазу, то нині підстав для його подорожчання немає, оскільки на ринку товар у профіциті.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
60,91
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
56,73
|+0,13
|+0,221%
|
Бензин А-92
|
53,85
|
+0,20
|
+0,373%
|
Дизельне пальне
|
53,48
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
28,37
|+0,06
|+0,196%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
58,99
|
56,99
|
54,99
|
53,99
|
27,99
|
Marshal
|
|
53,90
|
53,40
|
50,40
|
26,60
|
SOCAR
|
62,99
|
|56,99
|
29,49
|
WOG
|
61,99
|
59,99
|
|
55,99
|
29,48
|
Авіас
|
|
56,98
|
52,89
|
50,98
|
28,99
|
Автотранс
|61,98
|
56,98
|
54,98
|
53,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
53,99
|
|
50,99
|
27,79
|
ОККО
|
61,99
|
59,99
|
|
55,99
|
29,49
|
Укрнафта
|
57,49
|
54,99
|
52,99
|
51,99
|
27,49
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