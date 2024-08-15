На Полтавщині діє послуга «Укрпошта. Аптека»: які ліки там можна придбати

З липня жителі Полтавщини можуть придбати ліки через Укрпошту в рамках послуги «Укрпошта. Аптека». У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів — це ліки, як безрецептурні, так і рецептурні, а також ті, що відпускаються за програмою «Доступні ліки». Про це розповів директор із розвитку мережі «Укрпошта» Полтавського регіону Павло Шестопал під час брифінгу, пише Полтавська ОВА.
Через «Укрпошту.Аптека» не можна придбати інсулін, психотропні та наркотичні засоби, прекурсори (речовини, на основі яких створюються наркотики — ред.), сильнодіючі отруйні засоби та медичні-імунобіологічні засоби (вакцини, сироватки тощо), зазначив Шестопалов.
Надалі Укрпошта планує запустити сайт для замовлень.
Нагадаємо, «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.
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