На Полтавщині діє послуга «Укрпошта. Аптека»: які ліки там можна придбати

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 121

З липня жителі Полтавщини можуть придбати ліки через Укрпошту в рамках послуги «Укрпошта. Аптека». У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів — це ліки, як безрецептурні, так і рецептурні, а також ті, що відпускаються за програмою «Доступні ліки». Про це розповів директор із розвитку мережі «Укрпошта» Полтавського регіону Павло Шестопал під час брифінгу, пише Полтавська ОВА.

— Проєкт спрямований на те, аби в українців була можливість отримати: доступ до аптек у населених пунктах, де вони відсутні; доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці; медикаменти за доступними цінами, бо найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі «Доступні ліки, — сказав Павло Шестопал.

Через «Укрпошту.Аптека» не можна придбати інсулін, психотропні та наркотичні засоби, прекурсори (речовини, на основі яких створюються наркотики — ред.), сильнодіючі отруйні засоби та медичні-імунобіологічні засоби (вакцини, сироватки тощо), зазначив Шестопалов.

Як скористатися послугою «Укрпошта. Аптека»:

Щоб придбати лікарські засоби, необхідно зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати підказкам у голосовому меню для зв’язку з фахівцем, йдеться у повідомленні в ОВА.

Далі сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою «Укрпошта Експрес». Доставка безплатна.

Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає смс-повідомлення. Загалом терміни доставки становлять до трьох днів між обласними центрами та до семи днів у віддалені населені пункти





Надалі Укрпошта планує запустити сайт для замовлень.

Нагадаємо, «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.