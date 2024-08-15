Зупинилося серце видатного дитячого тренера з баскетболу із Кременчука Юрія Кременя

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 993

Помер видатний дитячий тренер з баскетболу Юрій Антонович Кремінь, який виховав не одне покоління баскетболістів. Серце тренера зупинилося 25 липня у реанімації лікарні, після кремації чоловіка планують поховати у Піщаному. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив баскетболіст Анатолій Челован.

Юрій Кремінь (на фото праворуч) — видатний дитячий тренер. Виховав багато досвідчених баскетболістів, таких як Олексій Полторацький, Володимир Журжий, Дмитро Роженко та Анатолій Челован. Певний час був тренером баскетбольного клубу «Кремінь».

— З початком баскетболу у «Кремені» був головним тренером на той момент першої ліги Кременчука. Після був призначеним головним тренером у вищій лізі. Завжди мав підхід до кожного гравця, вчив як грати та і в принципі допомагав по життю. Я і досі користуюсь його навичками. Багато з деяких дітей він відправляв після баскетболу у США. Де вони грали у коледжі та отримували знання, — розповів про свого першого тренера Анатолій Челован.