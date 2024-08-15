Зупинилося серце видатного дитячого тренера з баскетболу із Кременчука Юрія Кременя

Помер видатний дитячий тренер з баскетболу Юрій Антонович Кремінь, який виховав не одне покоління баскетболістів. Серце тренера зупинилося 25 липня у реанімації лікарні, після кремації чоловіка планують поховати у Піщаному. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив баскетболіст Анатолій Челован.
Юрій Кремінь (на фото праворуч) — видатний дитячий тренер. Виховав багато досвідчених баскетболістів, таких як Олексій Полторацький, Володимир Журжий, Дмитро Роженко та Анатолій Челован. Певний час був тренером баскетбольного клубу «Кремінь».
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