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Бути ближчим до землі: журналісти виміряли температуру поверхонь на вулицях Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 609

 Ми виміряли температури поверхонь у центрі Кременчука, включно з дитячими майданчиками, зупинками громадського транспорту та лавками у парках. Дізнайтесь, наскільки нагріваються поверхні під впливом сонця та де можна знайти прохолоду

Літня спека в місті може стати серйозною проблемою для жителів, особливо коли мова йде про комфорт та безпеку під час перебування на вулиці. Сьогодні, 17 липня, в Україні фіксують найспекотніший день року. Тож «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і виміряв температури різних поверхонь у центрі місті, включно з дитячими майданчиками, зупинками громадського транспорту та лавками у парках, аби зрозуміти, наскільки вони нагріваються під впливом прямого сонячного проміння, та де містяни можуть сховатися від спеки.

Вуличні лавки

 

Наші виміри показали, що вуличні лавки можуть нагріватися до понад 60°C через пряме сонячне проміння. Це створює значний дискомфорт для тих, хто хоче відпочити, і навіть може призвести до опіків при тривалому контакті з поверхнею.

 

Лавки у затінку мають ледь не на 30°C нижчу температуру.

Дитячий майданчик

 

Температура на дитячому майданчику, особливо на металевих конструкціях, таких як гойдалки та гірки, коливається від 55 до 70°C.

 

Важливо звертати увагу на температуру поверхонь перед тим, як дозволити дітям грати на майданчику в спекотну погоду.

 

Громадський транспорт

  

На зупинках громадського транспорту ситуація також непроста.

 

Поверхні, такі як сидіння на відкритих зупинках, нагріваються до 50°C, що ускладнює очікування транспорту.

 

Температура всередині тролейбусів та маршрутних таксі досягає 37°C, що менше, аніж на вулиці, однак також не найкомфортніша температура для пасажирів.

 

Освіжаюча арка

Освіжаюча арка на площі Незалежності, яка підтримує температуру на рівні 34°C, стає справжнім порятунком у спекотні дні.

 

Вона створює приємний мікроклімат і дозволяє охолодитися, що особливо важливо в умовах високих температур. 

Асфальтовані поверхні та озеленення

 

Асфальтовані поверхні в середньому нагріваються удвічі більше, ніж поверхні з озелененням 50-59°C проти 31-35°C. Це пов’язано з тим, що асфальт має високу теплопровідність і акумулює тепло, тоді як рослинність здатна охолоджувати повітря шляхом випаровування води. 

 

Найпрохолодніше місце. яке ми знайшли на газоні під деревом у сквері Бабаєва, де заміри показали всього 26°C.

Фото: Артем Коваленко

Нагадаємо, днями «Кременчуцький Телеграф» розпитав містян, що вони думають про постійні відключення світла та як рятуються у таку спеку. Детальніше про це — у нашому сюжеті.


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Автор: Леся Жуікова Фото: Артем Коваленко
Теги: спека погода температура експеримент урбаністика місто
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