На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Владислав Чураков

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 169

Народився і жив Владислав у Світловодську, проте навчався і працював у Кременчуці

На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Владислав Чураков. Про загибель бійця стало відомо із сайту Світловодської міської ради.

Народився Владислав у селі Золотарівка колишнього Світловодського району. навчався у Світловодській школі № 2, а далі — у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, де здобув спеціальність вчителя фізичної культури.

У 2021 році працював помічником вихователя в дитячому таборі відпочинку «Сонячний», а до 2023 року — охоронником третього розряду комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради.

Спогадами про випускника із «Кременчуцьким Телеграфом» поділилася керівниця гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна.

Владислав завжди охоче брав участь у громадській роботі, з відповідальністю ставився до підготовки та участі групи у творчих конкурсах, був активним учасником спортивно-масових заходів. Творчо й винахідливо працював в оздоровчому таборі під час практики, знайшов спільну мову з дітьми, проявив чудові організаторські вміння.

Пані Крупіна говорить, що хлопець був енергійним, з активною життєвою позицією, завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати.

У серцях одногрупників і викладачів Владислав назавжди залишиться щирим і веселим товаришем з чудовим почуттям гумору, завзятим і кмітливим студентом із притаманним лише йому шармом, юнацькими витівками, утім мужнім захисником України, яким ми пишаємось! Разом з рідними Владислава розділяємо біль тяжкої втрати. Вічна пам’ять Герою… — додає керівниця академії.

Леся Крупіна також розповіла нам, що з початку повномасштабного вторгнення заклад втратив уже сімох випускників, які навчалися в академії у різні роки.

З березня 2023 року Владислав приєднався до служби у штурмовому полку «Сафарі» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Нацполіції України «Лють», мав звання капрала поліції.

Під час військової служби полеглий отримав три поранення, останнє з яких і стало смертельним. Загинув Владислав 15 липня поблизу міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині.

Прощання та поховання Владислава Чуракова відбудеться завтра, 18 липня, у Світловодську:

о 8.30 біля будинку по вул. Приморська 8;

о 9.00 офіційна церемонія на центральній площі міста.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.