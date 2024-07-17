На російсько-українській війні загинув випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Владислав Чураков. Про загибель бійця стало відомо із сайту Світловодської міської ради.
Народився Владислав у селі Золотарівка колишнього Світловодського району. навчався у Світловодській школі № 2, а далі — у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, де здобув спеціальність вчителя фізичної культури.
У 2021 році працював помічником вихователя в дитячому таборі відпочинку «Сонячний», а до 2023 року — охоронником третього розряду комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради.
Спогадами про випускника із «Кременчуцьким Телеграфом» поділилася керівниця гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна.
Пані Крупіна говорить, що хлопець був енергійним, з активною життєвою позицією, завжди був готовий прийти на допомогу та підтримати.
Леся Крупіна також розповіла нам, що з початку повномасштабного вторгнення заклад втратив уже сімох випускників, які навчалися в академії у різні роки.
З березня 2023 року Владислав приєднався до служби у штурмовому полку «Сафарі» Департаменту поліції особливого призначення «Об’єднана штурмова бригада Нацполіції України «Лють», мав звання капрала поліції.
Під час військової служби полеглий отримав три поранення, останнє з яких і стало смертельним. Загинув Владислав 15 липня поблизу міста Торецьк Бахмутського району на Донеччині.
Прощання та поховання Владислава Чуракова відбудеться завтра, 18 липня, у Світловодську:
о 8.30 біля будинку по вул. Приморська 8;
о 9.00 офіційна церемонія на центральній площі міста.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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