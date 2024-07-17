На Полтавщині на чоловіка впав двигун трактора: потерпілого ушпиталили

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 102

Учора, 16 липня, близько 16.30 на одному з підприємств Опішнянської громади стався випадок травматизму на виробництві. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, травму отримав 65-річний працівник підприємства — на нього під час ремонту впав двигун трактора. Постраждалого ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік під час роботи упав з висоти й травмувався.