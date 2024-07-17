У Гадячі невідомі підпалили автомобіль місцевої мешканки

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Сьогодні, 17 липня, близько 2.30 у Гадячі на Полтавщині горів автомобіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, власницею автомобіля є 47-річна місцева мешканка.

Слідчі встановлюють обставини загоряння автомобіля та проводять для цього необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві підпалили електромобіль Tesla: поліція розшукує причетних.