У Гадячі невідомі підпалили автомобіль місцевої мешканки

Сьогодні, 17 липня, близько 2.30 у Гадячі на Полтавщині горів автомобіль. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, власницею автомобіля є 47-річна місцева мешканка.
Слідчі встановлюють обставини загоряння автомобіля та проводять для цього необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.
Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві підпалили електромобіль Tesla: поліція розшукує причетних.
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