Відключення світла і неймовірна спека: що кременчужани думають про це та як рятуються

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 303

«Телеграф» поцікавився у містян, як вони рятуються від спеки за відсутності електропостачання

В Україні останніми днями встановлюються теплові рекорди, оскільки наразі температура на понад 12 градусів тепліше норми. А найближчими днями й геть очікується пік надзвичайної спеки — до +35-40 й вище. Деяке поліпшення очікується лише з 18-го липня.

У той же час, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький прогнозує, що уникнути відключень світла українцям вдасться не раніше вересня-жовтня. І то, за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури України. Наприклад сьогодні, згідно з графіками «Полтаваобленерго», світла у кременчужан не буде понад 15 годин. Та й навіть за наявності електроенергії енергетики просять містян не користуватися кондиціонерами.

Тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста і запитав у людей, як вони ставляться до щоденних знеструмлень, чи підтримують такі заходи енергозбереження? Як рятуються від спеки в період вимкнення світла?

Що з цього вийшло — дивіться у відео.

Нагадаємо, що у 2022 році ми запитували містян про те, як вони провели добу без світла, води, опалення та зв'язку.