У вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла — голова «Укренерго»

За відсутності масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла. Про це «Українській правді» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, вже за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.
Він також підкреслив, що такий оптимістичний сценарій можливий лише за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури України.
Нагадаємо, раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко прогнозував, що пом’якшення графіків знеструмлення очікується у кінці липня.
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