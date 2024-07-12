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Україна, Світ, Відключення світла

У вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла — голова «Укренерго»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 242

 

За його словами, у найближчі тижні ситуація в енергетиці почне покращуватися

За відсутності масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, у вересні-жовтні є шанси уникнути відключень світла. Про це «Українській правді» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, вже за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

«Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі», — заявив Кудрицький.

Він також підкреслив, що такий оптимістичний сценарій можливий лише за умови відсутності нових обстрілів енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко прогнозував, що пом’якшення графіків знеструмлення очікується у кінці липня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго енергетика
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