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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Україна перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура на понад 12°С вища за норму

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 247

 

Останніми днями у різних регіонах України встановлюються теплові рекорди

В Україні останніми днями встановлюються теплові рекорди, оскільки наразі температура на понад 12 градусів тепліше норми.
Про це свідчить кліматична карта Climatebook.

Дані синоптиків свідчать, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Окрім України найважча кліматична ситуація спостерігається у Румунії та Болгарії. Температура повітря настільки висока, що представляє загрозу для здоров'я і навіть життя людей. Внаслідок високої температури повітря пошкоджень зазнають також транспортні засоби.

 
11 липня у Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди - максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року. А за даними Миколаївського обласного гідрометцентру, у Миколаєві був зафіксований абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень - +40,5°С. Попередній рекорд, зафіксований 3 серпня 1998 року, становив +40,1°С.

Нагадаємо, 2 липня по всій території Полтавської області зафіксували температурні рекорди. Температура повітря по області досягала 33,4-35,1°C, а у Полтаві — 33,9°C, що на 0,3°C перевищило попередній добовий максимум, зафіксований у 1991 році. Після цього температура повітря ще декілька разів перевищувала ці показники.

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Автор: Віктор Крук
Теги: спека температура Україна
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