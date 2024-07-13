У Полтаві затримали чоловіка за напад на поліцейських з ножем – йому загрожує до 7 років ув’язнення

Учора, 12 липня, близько 19.00 по вулиці Зіньківській у Полтаві чоловік напав на правоохоронців, які прибули на виклик громадян, з ножем у руках. До того правопорушник проявляв агресію та конфліктував з перехожими на вулиці. Фігуранта затримали, розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї) та ч. 2 ст. 345 (Насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті 345 (ч. 2) передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років, а статті 296 (ч. 4) - позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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