У Полтаві затримали чоловіка за напад на поліцейських з ножем – йому загрожує до 7 років ув’язнення

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Агресивний чоловік на вулиці конфліктував з перехожими, після чого кинувся на поліцейських

Учора, 12 липня, близько 19.00 по вулиці Зіньківській у Полтаві чоловік напав на правоохоронців, які прибули на виклик громадян, з ножем у руках. До того правопорушник проявляв агресію та конфліктував з перехожими на вулиці. Фігуранта затримали, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Правопорушником виявився місцевий 36-річний полтавець. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - зазначив начальник відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції Станіслав Коротаєв.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї) та ч. 2 ст. 345 (Насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті 345 (ч. 2) передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років, а статті 296 (ч. 4) - позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.