Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві затримали чоловіка за напад на поліцейських з ножем – йому загрожує до 7 років ув’язнення

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 143

 

Агресивний чоловік на вулиці конфліктував з перехожими, після чого кинувся на поліцейських

Учора, 12 липня, близько 19.00 по вулиці Зіньківській у Полтаві чоловік напав на правоохоронців, які прибули на виклик громадян, з ножем у руках. До того правопорушник проявляв агресію та конфліктував з перехожими на вулиці. Фігуранта затримали, розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Правопорушником виявився місцевий 36-річний полтавець. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - зазначив начальник відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції Станіслав Коротаєв.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї) та ч. 2 ст. 345 (Насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті 345 (ч. 2) передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років, а статті 296 (ч. 4) - позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

ПО ТЕМІ:

У Полтаві троє чоловіків побили перехожого та військового, який за того заступився

У Полтаві чоловік у масці напав на касирку обмінного пункту з ножем і вимагав гроші 

У Полтаві затримали 21-річного підозрюваного у розбійному нападі на обмінний пункт 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини напад агресія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх