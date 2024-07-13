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На Полтавщині вже намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю – Полтавська ОВА

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 142

 

Аграрії області зібрали врожай майже з половини площ ранніх зернових та зернобобових культур

Жнива на Полтавщині у самому розпалі. Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Уже намолотили понад 930 тис. тонн нового врожаю.

Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Зібрали майже половину від запланованих площ ранніх зернових і зернобобових культур – 167 тис. га. Середня урожайність становить близько 50 ц/га. Пшениці намолотили 680 тис. тонн, ячменю – 135 тис. тонн, гороху – 16 тис. тонн, а також ріпаку – майже 100 тис. тонн. Вдячні нашим аграріям, які невтомно працюють задля зміцнення продовольчої безпеки, - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових.

А на початку липня виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко відзвітував про початок жнив і у Кременчуцькому районі. За словами Даценка, Кременчуччина розпочала збирати врожай одна з найперших в області.

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На Кременчуччині уже розпочалися жнива

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Полтавщина аграрії жнива зернові
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