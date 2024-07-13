На Полтавщині вже намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю – Полтавська ОВА

Жнива на Полтавщині у самому розпалі. Аграрії збирають пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Уже намолотили понад 930 тис. тонн нового врожаю.
Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, у квітні начальник Кременчуцької РВА говорив, що цього року аграрії засіяли 5 тисяч 751,4 гектара ранніх зернових.
А на початку липня виконувач обов’язків начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко відзвітував про початок жнив і у Кременчуцькому районі. За словами Даценка, Кременчуччина розпочала збирати врожай одна з найперших в області.
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