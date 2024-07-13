НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 14 липня

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НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 14 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що з 7.00 до 15.00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, а в інші години – 3 черги відключень одночасно.

Нагадаємо, Україна перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура повітря на понад 12°С вища за кліматичну норму.