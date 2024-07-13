НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра, 14 липня

Графіки відключень електроенергії діятимуть протягом усієї доби
НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 14 липня, графіки відключень електроенергії діятимуть для всіх регіонів України протягом усієї доби - з 00.00 до 24.00.
У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що з 7.00 до 15.00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, а в інші години – 3 черги відключень одночасно.
Нагадаємо, Україна перебуває у центрі кліматичної аномалії – температура повітря на понад 12°С вища за кліматичну норму.
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