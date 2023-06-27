Дія карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні закінчується через три дні

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я ще 5 травня оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року
З 1-го липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.
Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, «відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами».
Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.
Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень. При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.
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