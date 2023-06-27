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Дія карантину у зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні закінчується через три дні

Вчора, 18:49 Переглядів: 383

 

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я ще 5 травня оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року

З 1-го липня в Україні завершується дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

- З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей, - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за період пандемії уряд відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Тепер, за його словами, «відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами». 

- Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни. Знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 5 травня 2023 голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації, що була оголошена через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень. При цьому карантинні норми в Україні фактично припинили виконувати з початком війні 24 лютого 2022 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пандемія карантин ковід-19 уряд
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