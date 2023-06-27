Військовий з Кременчука у складі збірної України готується до участі в Іграх Нескорених у Німеччині

Вчора, 19:23 Переглядів: 383

Майор Євгеній Кірейонок пішов захищати Україну з самого початку повномасштабної війни, а до того брав участь в АТО/ООС

Підготовка «нескорених» спортсменів почалася. Збірна України зібралася та тренується на першому навчально-тренувальному зборі. Усього таких зборів перед виїздом на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games 2023 — Ігри Нескорених, які цього року відбудуться у вересні в Дюссельдорфі (Німеччина), буде три. Серед 25 членів збірної України майор Євгеній Кірейонок з Кременчука, який братиме участь в Іграх Нескорених у трьох видах спорту — плаванні, веслуванні та тренажерах та волейболі сидячі.

Він розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про початок навчально-тренувальному збору.

— Атмосфера тут просто неймовірна. Хлопці та дівчата готуються серйозно. Бігають на протезах по стадіону, качаються на тренажерах. Усі викладаються по повній, — розповів Євгеній Кірейонок.

Редакція зв’язалася з комунікаційним менеджером Invictus Games — Ігор Нескорених в Україні Світланою Судак, яка розповіла, що це перші навчально-тренувальні збори збірної команди України, а всього до вересня їх заплановано три.

— Наразі тренери проводять тестування фізичних кондицій кожного спортсмена та визначають індивідуальну програму підготовки. У перервах між зборами, а їх буде три, «нескорені» тренуватимуться самостійно, — зазначила Світла Судак.

Вона розповіла, що Україна вчетверте братиме участь в Invictus Games (Іграх Нескорених). Цього року Україну представлятимуть 25 спортсменів — це найбільша чисельність нашої збірної за всі рази. На попередніх Іграх Нескорених Україну представляли 15 спортсменів.

— Оргкомітет Invictus Games, який знаходиться у Лондоні, щороку визначає для кожної країни чисельність спортсменів. Збільшення нашої збірної — це вияв довіри до України та прояв поваги до наших Героїв, — додала Світлана Судак.

Зазначимо, що Invictus Games започатковані у 2014 році принцом Гаррі та вперше були проведені в Лондоні. Україна вперше долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто (Канада). Минулого року українська збірна виборола на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) 16 медалей.

Ігри Нескорених 2023 відбудуться у Дюссельдорфі (Німеччина) з 9 по 16 вересня. Україну на них представлятимуть 25 спортсменів з-поміж військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали травми, захворювання та поранення під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій та мають інвалідність.

Кременчужанин Євгеній Кірейонок з самого початку повномасштабної війни пішов захищати Україну. Він вдруге звільнився з лав ЗСУ 5 років тому, а у березні 2022 року, попри стан здоров’я, втретє добровільно пішов на військову службу. Під час проходження військово-лікарської комісії у військкоматі, Євгеній скрив наявність 2-ої групи інвалідності та потрапив на бойову посаду до 71-ої окремої єгерської бригади ЗСУ. У складі цієї бригади він воював на Київщині, звільняв від окупантів Харківщину, обороняв Донеччину.

Цей 53-річний ветеран свого часу служив у 23-й окремій аеромобільній бригаді, яка колись дислокувалася у Кременчуці та була розформована у 90-х роках минулого століття під час скорочення ЗСУ. Коли у 2014 році почалася російська-українська війна він повернувся до армії. У 2015 році перебував у зоні АТО в складі 5 БТГр 81-ї окремої аеромобільної бригади. У складі 36-ої окремої бригади морської піхоти захищав Широкине під Маріуполем. У 2018-му звільнився зі служби за станом здоров’я.

Тож, вітаємо Євгенія Кірейонка у складі збірної України та бажаємо йому наснаги й успіхів у підготовці до змагань у Дюссельдорфі!