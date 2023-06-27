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Вчені назвали найбільше джерело забруднення навколишнього середовища — і це не автівки

Вчора, 20:00 Переглядів: 562

 

Цигарки виявилися небезпечними не тільки для курців, а й для планети

Тютюн не тільки негативно впливає на здоров’я людей, а й становить серйозну загрозу для довкілля. Цигарки виявилися небезпечними не тільки для курців як активних, так і пасивних, а й для навколишнього середовища. Чим шкодить нашій планеті куріння та недопалки в піску чи ґрунті біля водоймищ, з’ясували вчені зі Швеції, пише ресурс Springer Ореn.

Сигаретні недопалки — один із найпоширеніших варіантів сміття на пляжах. Причому матеріал, з якого виготовлені фільтри, — ацетат целюлози — пластик високого ступеня модифікації. Розкладається він у середньому за 5–7,5 років, якщо прикопаний, і за 14 років — якщо на поверхні ґрунту. При цьому з фільтрів виділяються пестициди, діоксид титану і тріацетин, нафталін, нікотин, бензол, важкі метали та багато чого ще. Загалом сміття з сигаретних фільтрів класифікується як «небезпечні відходи», проте токсини при цьому змиваються у прилеглі водойми.

Також від сигаретних фільтрів гинуть личинки комарів, морські рачки та риба. Один недопалок на літр води призводить до 20% підвищення смертності серед личинок комарів, що їх поїдають рачки — дафнії, а далі — і для рибок, які їдять рачків. Окрім того, що недопалки порушують екосистему водойм, вони можуть шкодити рибам і безпосередньо. Так, менш як два прокурені фільтри при 96-годинному впливі вбивають морських рибок-сільверсайдів Atherinops affinis, поекспериментували вчені.

Вихід із ситуації — скорочувати виробництво та споживання сигарет як без фільтра, так і з фільтрами, оскільки вони шкодять не тільки курцям та їх оточенню через дим, а й небезпечні для планети.

До речі, Центр громадського здоров’я МОЗ відкрив платформу, на якій можна повідомити про куріння в громадських місцях та інші порушення антитютюнового законодавства.

Тепер, якщо вам стало відомо про незаконний продаж тютюнових виробів, їхню рекламу тощо, можна подати скаргу на сайті https://nosmoking.phc.org.ua/

Система автоматично надішле скаргу до відповідного органу контролю.

— Щоб громадянам України було легше контролювати своє право на бездимне середовище, Центр громадського здоров’я створив простий онлайн-сервіс для моніторингу порушень антитютюнового законодавства, — пояснили у відомстві.

За допомогою цієї платформи громадяни можуть повідомити про такі порушення:

  • куріння у громадських місцях, житлових будинках, у транспорті;
  • куріння у ресторанах, барах, кафе;
  • нелегальна торгівля тютюновими виробами;
  • реклама тютюнових виробів;
  • відсутність попереджувальної інформації та наявність заборонених предметів для куріння.

Варто зазначити, що в Україні нещодавно розширили перелік громадських місць, де забороняється куріння. Водночас під заборону потрапила будь-яка реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів. Такі зміни до деяких законів, спрямованих на покращення здоров’я населення, ухвалені Верховною Радою у грудні 2021 року (закон № 1978-ІХ) набувають чинності з 11 липня 2023 року (крім деяких його положень).

У законі, зокрема, перераховані місця, де не можна буде курити, причому як тютюнові вироби, так і предмети, пов’язані з їхнім вживанням, трав’яні вироби для куріння, електронні сигарети, тютюнові вироби без їхнього згоряння, кальяни:

  • у приміщеннях та території закладів охорони здоров’я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях та на території спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд та установ фізкультури та спорту;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях ресторанів та кафе;
  • у приміщеннях готелів та місцях розміщення громадян;
  • у приміщеннях органів держвлади, інших держустанов, органів місцевого самоврядування;
  • у ліфтах та телефонах;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
  • на вокзалах та станціях;
  • на зупинках громадського транспорту.

А також в аеропортах — окрім спеціально відведених для цього місць.

Також новим законом встановлюється штраф за продаж звичайних та електронних сигарет та рідин до них осіб віком до 18 років у сумі 1020 гривень, а у разі повторного порушення протягом року — 10 200 гривень.

Таким чином, електронні сигарети можна курити лише на вулиці, у парках, на пляжах та у спеціально відведених для цього місцях.

No smoking friendly: що треба знати про новий антитютюновий Закон 
Що таке «вейп-асоційоване ураження легень», та як відмовитися від куріння
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Автор: Віктор Крук
Теги: паління заборона куріння цигарки сигарети
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