Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Фотоколекція, Амстор

У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих у ТЦ «Амстор»

Вчора, 18:29 Переглядів: 2 242

Захід присвячений річниці трагедії у торговому центрі «Амстор»

Сьогодні, 27 червня, у Кременчуці, відбувся меморіальний захід «Роковини вшанування пам’яті за загиблими від ракетного удару 27 червня 2022 року», присвячений річниці трагедії у торговому центрі «Амстор».

 

Прийшли сьогодні вшанувати пам'ять жертв теракту багато кременчужан, родичі загиблих, керівники військових адміністрацій та влада міста.

Захід розпочався о 15.51 з відео. На початку відео був представлений торговий центр до прильоту. Крупним планом були показані магазини, які там знаходилися, та багато людей, які скуплялися там щодня. Далі показали день трагедії, коли влучила ракета та наслідки влучання. А завершилося відео згадкою про загиблих та хвилиною мовчання.

 

Під час відео було чутно, як чоловіки та жінки плачуть вголос. Душу переповняли біль, жалоба та ненависть.

 

Продовжився захід панахидою. Настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон разом зі своєю командою відмолювали душі загиблих та закликали усіх присутніх молитися разом з ними.

 

А завершився захід покладанням квітів. Усі присутні поклали квіточки під портрети загиблих. Також люди принесли іграшки та лампадки.

 

Далі усі поїхали на офіційне відкриття Скверу Пам'яті по загиблим від ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

 

15.51. 27 червня. «Амстор». Рік потому
4
Автор: Дарія Згура
Теги: Амстор вшанування пам'ять загиблі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 24 від 15 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 23 від 8 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 1 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх