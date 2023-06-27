У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих у ТЦ «Амстор»

Вчора, 18:29 Переглядів: 2 242

Сьогодні, 27 червня, у Кременчуці, відбувся меморіальний захід «Роковини вшанування пам’яті за загиблими від ракетного удару 27 червня 2022 року», присвячений річниці трагедії у торговому центрі «Амстор».

Прийшли сьогодні вшанувати пам'ять жертв теракту багато кременчужан, родичі загиблих, керівники військових адміністрацій та влада міста.

Захід розпочався о 15.51 з відео. На початку відео був представлений торговий центр до прильоту. Крупним планом були показані магазини, які там знаходилися, та багато людей, які скуплялися там щодня. Далі показали день трагедії, коли влучила ракета та наслідки влучання. А завершилося відео згадкою про загиблих та хвилиною мовчання.

Під час відео було чутно, як чоловіки та жінки плачуть вголос. Душу переповняли біль, жалоба та ненависть.

Продовжився захід панахидою. Настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон разом зі своєю командою відмолювали душі загиблих та закликали усіх присутніх молитися разом з ними.

А завершився захід покладанням квітів. Усі присутні поклали квіточки під портрети загиблих. Також люди принесли іграшки та лампадки.

Далі усі поїхали на офіційне відкриття Скверу Пам'яті по загиблим від ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.