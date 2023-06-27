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Молодики намагалися завадити роботі Автозаводського райсуду Кременчука — спецпризначенці поклали їх на асфальт (доповнено)

Вчора, 18:08 Переглядів: 3 210 Коментарів: 2

 

Автозаводський райсуд обирав запобіжний захід одному із учасників конфлікту, який відбувся у неділю

Щойно з’явилася інформація про те, що поблизу Автозаводського районного суду поліцейські з автоматами поклали на асфальт молодиків та проводять огляд їхньої автівки.

Як повідомила пресофіцерка Кременчуцького районного управління Національної поліції Анна Васенко, це наслідки дій правопорушників, які намагалися вплинути на рішення Автозаводського райсуду та порушували громадський порядок.

— Сьогодні в Автозаводському районному суді мали обирати запобіжний захід для одного з учасників конфлікту у розважальному закладу, який мав місце минулої неділі (ред. - стрілянина в «Козацькій броварні»). Одна зі сторін прибула до приміщення суду з метою завадити судовому процесу та намагалися порушити громадський порядок. На даний час цих осіб затримано на місці правопорушення. На місці події знаходяться бійці батальйону поліції Полтавщини особливого призначення, тобто спецпризначенці, та слідчо-оперативна група нашого управління. Вона оглядає транспортний засіб на якому рухались чоловіки. Проводяться невідкладні слідчі дії та дається юридична кваліфікація діям правопорушників, — зазначила Анна Васенко.

 

Також на лінію 102 надійшла інформація про те, що двоє чоловіків в автомобілі демонструють зброю, і очевидець попросив перевірити цю інформацію. На даний час ця інформація перевіряється, на місці продовжують працювати слідчі. Інцидент пов'язаний з подіями, які мали місце в неділю. Всі учасники встановлені, наразі слідчі перевіряють їх причетність до кримінальних правопорушень на території міста.

У центрі Кременчука сталася стрілянина (доповнено)

 

Доповнено 20.10:

За попередньою інформацією, двоє агресивних чоловіків, які порушували громадський порядок, виявилися місцевими мешканцями, 26 та 23 років. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проводяться слідчі дії, в ході яких встановлюються обставини події та мотиви протиправної поведінки фігурантів, після чого будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: автозаводський суд поліція поліція Полтавщини
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Коментарі: 2

66
kremin777:
Вчора, 19:46

на нари всіх.


9 0
420
gansit:
Вчора, 20:09

Кременчуг и 90  похоже навеки.


7 1

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