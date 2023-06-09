На облаштування місця пам’яті загиблих в «Амсторі» виділили 1,5 млн гривень

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На облаштування місця пам’яті загиблих в «Амсторі» виділили 1,5 млн гривень, з них 135 тис. гривень — на проєктування території. Про це стало відомо з рішення Кременчуцької ради, яким депутати погодили зміни до Програми діяльності та розвитку

КП «Благоустрій Кременчука» на 2022-2024 роки».

У пояснювальній записці до проєкту рішення сказано, що планується проведення капітального ремонту частини території природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Слави» (раніше — «Ювілейний») для увічнення пам’яті жертв ракетного удару по торговельному центру «Амстор» у 2022 році.

« Будуть проведені роботи з вкладання тротуарної плитки, встановлення лав, монтування крапельного поливу зелених зон, а також встановлення освітлення. Орієнтовна вартість цих робіт становить 1500,000 тис. грн», — йдеться в документі.

Зазначається також, що для проєктування місця пам’яті у тому числі витратять 135 тис. гривень.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що у вересні минулого року з’явився новий сквер на згадку про загиблих у ТЦ «Амстор». 22 дерева висадили біля пам’ятника Шевченку над Дніпром. Кожне дерево символізує загиблого під час теракту, вчиненого росіянами проти мирних мешканців нашого міста. Висадили 10 «чоловічих» дерев — це клени, та 12 «жіночих» — квітучі сакури і яблуні. Ініціатором створення скверу стали міська рада та компанія Comfy.

Нагадаємо, 27 червня 2023 року — роковина трагедії, яка сталася у Кременчуці. Через ракетний удар російською армією по ТЦ «Амсторі» загинуло 22 людини.