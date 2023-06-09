Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віталія Клочка

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління поліції розшукує 50-річного Віталія Сергійовича Клочка, жителя с. Тернівщина Полтавського району. За попередньою інформацією, чоловік 8 червня пішов із дому й не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд 45-50 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури. Має коротке сиве волосся.
На момент зникнення був одягнений у чорні футболку та джинси.
Може пересуватися на велосипеді «Сатурн» білого кольору із синіми літерами.
Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами:
Раніше ми писали, що кременчуцькі патрульні розшукали зниклу 16-річну дівчину, а поліція Полтавщини розшукала 15-річного хлопця.
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