Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклого Віталія Клочка

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 310

Чоловік пішов 8 червня з дому і досі не повернувся. Може пересуватися на велосипеді

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління поліції розшукує 50-річного Віталія Сергійовича Клочка, жителя с. Тернівщина Полтавського району. За попередньою інформацією, чоловік 8 червня пішов із дому й не повернувся.

Прикмети зниклого: на вигляд 45-50 років, зріст близько 175 см, худорлявої статури. Має коротке сиве волосся.

На момент зникнення був одягнений у чорні футболку та джинси.

Може пересуватися на велосипеді «Сатурн» білого кольору із синіми літерами.

Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами:

0532 517 603

099 485 5002;

066 593 1843;

102.

Раніше ми писали, що кременчуцькі патрульні розшукали зниклу 16-річну дівчину, а поліція Полтавщини розшукала 15-річного хлопця.