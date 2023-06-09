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Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 135

 

Афіша заходів на 10 та 11 червня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

10 червня, субота

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.

11 червня, неділя

9.00 — у Міському палацу культури чи біля його неробочого фонтану (бульв. Українського відродження, 2) відбуваються щонедільні зібрання Кременчуцького міського клубу колекціонерів, а також Кременчуцького товариства філателістів. Тут можна обмінятися, придбати чи просто подивитися на значки й медалі, монети та купюри, марки та конверти, поштівки й фотографії, а також інший колекційний скарб.

11.00 — у «дитячій» бібліотеці-філії № 3 (вул. Соборна, 12/16) відбудеться Літературна вікторина «Казка в гості лине знову». Вхід вільний.

11.00-18.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16) триває виставка триптиха найбільшої вириванки в Україні «Живи та квітни, моя Україно!», яку створили вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» під керівництвом Дмитра Короля. Вхід вільний.

12.00 — настільна ігротека в читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

Субота-неділя

14.00 та 17.00 — в районі Річкового вокзалу (вул. Університетська, 1А) Київський цирковий колектив «Вогник» державного підприємства «Дирекція пересувних циркових колективів України» показує програму «Вогник Незламності». Квитки можна придбати в касі цирку та за посиланням.

Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.

Козельщина

10 червня, субота

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні

10 червня, субота

9.00-18.00 — у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам’яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: куди піти вихідні дозвілля настільні ігри цирк бібліотека галерея виставка філателія
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