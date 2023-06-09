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У Кременчуці цьогоріч облаштують три контейнерні майданчики для твердого та великогабаритного сміття

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 151

 

Адреси, де КАТП 1628 запланувало будівництво

У Кременчуці цього року мають з'явитися три нові контейнерні майданчики для складування твердих та великогабаритних побутових відходів. За словами комунальників, це має позитивно вплинути на своєчасне та якісне надання послуг із поводження з побутовими відходами та покращення санітарно-екологічної ситуації в місті.

КП «Кременчуцьке КАТП 1628» планує побудувати їх за такими адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 85;
  • кварт. 304, 17;
  • просп. Лесі Українки, 13.

Для цього на пленарному засіданні позачергової XX сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили зміни до Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022-2024 року, затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради 23 листопада 2021 року.

*фото ілюстративне

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: КАТП 1628 сміття великогабаритне сміття майданчики будівництво сесія Кременчуцька міська рада зміни програма
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