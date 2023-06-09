У Кременчуці за 100 тисяч гривень змінять Генеральний план міста

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій XX сесії, яка відбулася 9 червня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на оплату послуг з внесення змін до генерального плану міста Кременчука. Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади Управлінню містобудування та архітектури на ці потреби виділено 100 500 грн. Нагадаємо, на пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень.

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