У Кременчуці за 100 тисяч гривень змінять Генеральний план міста

Депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій XX сесії, яка відбулася 9 червня, затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на оплату послуг з внесення змін до генерального плану міста Кременчука. Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади Управлінню містобудування та архітектури на ці потреби виділено 100 500 грн.
Нагадаємо, на пальне для автівок мерії депутати Кременчуцької міської ради виділили 950 тисяч гривень.
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