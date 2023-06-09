Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 159

Вихідними кременчужанам прогнозують спекотну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 10 червня, вдень очікується +27...+29°C. Зранку небо буде ясним, а потім його затягнуть хмари, східний вітер, опадів не буде.

Наступного дня, 11 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +24°C, хмарна погода буде триматися до самого. Опадів не буде. Синоптики прогнозують північно-східний вітер протягом усього дня.