Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують спекотну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 10 червня, вдень очікується +27...+29°C. Зранку небо буде ясним, а потім його затягнуть хмари, східний вітер, опадів не буде.
Наступного дня, 11 червня, вдень стовпчики термометрів покажуть +24°C, хмарна погода буде триматися до самого. Опадів не буде. Синоптики прогнозують північно-східний вітер протягом усього дня.
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