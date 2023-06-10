7 справ у саду і на городі у червні: що обов'язково слід зробити

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 353

Червень — дуже плідний місяць для власників саду або городу. Як у власника саду або городу, у вас є багато завдань, які слід виконати цього місяця

У червні можна посадити картоплю, буряк, моркву, диню, кавун і зелень. Також можна пересадити розсаду помідорів, перців, огірків, баклажанів, кабачків і капусти. На городі потрібно підгортати овочі, обробляти їх від шкідників і хвороб, пасинкувати томати, прополювати бур’яни і поливати рослини. Це сприятиме зміцненню кореневої системи, покращенню росту і розвитку рослин, запобіганню поширенню захворювань і зниженню конкуренції за поживними речовинами. У червні також збирають урожай зелені, редису, ревеню, салату, полуниці і суниці. Це дозволить насолоджуватися смачною та корисною їжею. В саду потрібно обприскувати дерева і кущі від яблучної мухи, плодожерки, борошнистої роси, парші, слимаків, моніліозу, мурах. Це захистить плодово-ягідну продукцію від пошкоджень та гнилісних захворювань. Також слід прищипувати, обрізати і удобрювати дерева за необхідності. Це сприятиме формуванню крони дерева, покращенню циркуляції повітря та світла між гілками та листям та забезпеченню рослин необхідними мікроелементами. На клумбах можна посадити чорнобривці, фіалки, айстри, настурції, гладіолуси, маргаритки, півонії, дзвіночки. Це додасть кольору та аромату вашому саду. Садити квіти рекомендується у фазу зростаючого місяця (1-3 і 19-30 червня). Деякі квіти потребують обрізання для стимулювання росту. Це стосується ірисів, півоній, троянд, гортензій. Виконуйте процедуру обережно, щоб не нашкодити рослині. Якщо рослини хворіють або погано цвітуть — можна провести підгодовку рідкими комплексними засобами. Це допоможе покращити стан квіток та збільшити їхню декоративність. У виноградниках слід поливати, підживлювати і обприскувати виноград від шкідників і хвороб. Це допоможе забезпечити здоров’я лози та якість винограду. Молодим пагонам потрібна підв’язка для правильного напрямку росту. Це запобігає їхньому обламуванню та сплутуванню. Для гарного врожаю необхідна обрізка слабких пагонів. Це дозволяє зосередити соки на основних пагонах та формувати гарні грона.

Автор: Анастасія ДЖАБЕР

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