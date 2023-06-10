РФ підготувала інформаційну спецоперацію, аби перекласти відповідальність за підрив Каховської ГЕС на Україну

Українська воєнна розвідка отримала інформацію про те, що рф підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, мета якої – перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів запущено російським агентством соціального проєктування.
В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови для виникнення політичної кризи.
Підготовлені заголовки публікацій мають так званий «клікбейтний» характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:
У розвідці зазначили, що під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.
Наявний бюджет інформаційної спецоперації ворога складає близько 6 млн доларів з можливістю подальшого збільшення.
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