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РФ підготувала інформаційну спецоперацію, аби перекласти відповідальність за підрив Каховської ГЕС на Україну

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 276

 

Бюджет інформаційної спецоперації ворога складає близько 6 млн доларів

Українська воєнна розвідка отримала інформацію про те, що рф підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва, мета якої – перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Новий етап кампанії з дискредитації українського військового командування та державних діячів запущено російським агентством соціального проєктування.

В її рамках підготовлено серію провокативних матеріалів, які, за задумом авторів, мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС та створити передумови для виникнення політичної кризи.

Підготовлені заголовки публікацій мають так званий «клікбейтний» характер та містять прямі звинувачення на адресу воєнно-політичного керівництва, зокрема, президента України:

  • «Так не діставайся ти нікому! Зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу»;
  • «Вибух дамби має «змити» Зеленського»;
  • «Зеленський робить все, щоб перестати бути «нашим мерзотником»;
  • «Підрив дамби утопить Зеленського і Україну».

У розвідці зазначили, що під кожним матеріалом розміщуватимуться коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження «живої» дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі.

Наявний бюджет інформаційної спецоперації ворога складає близько 6 млн доларів з можливістю подальшого збільшення.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони розвідка Каховська ГЕС
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