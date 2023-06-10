Минулої ночі росіяни атакували Полтавщину балістичними та крилатими ракетами   

Під час нічної атаки 10 червня в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо - без жертв.
На місці зайнялася пожежа, її локалізували.
Нині проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.
«Внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої ночі повітряна тривога тривала майже чотири години - з 00.28 до 4.11
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