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Минулої ночі росіяни атакували Полтавщину балістичними та крилатими ракетами   

Сьогодні, 08:53 Переглядів: 1 329

 Пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі

Під час нічної атаки 10 червня в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо -  без жертв.

На місці зайнялася пожежа, її локалізували.

Нині проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

«Внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої ночі повітряна тривога тривала майже чотири години - з 00.28 до 4.11


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Автор: Ольга Мінчук
Теги: ракетний удар ППО війна аеродром Миргород Миргород
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