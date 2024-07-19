У храмі Серафима Саровського ПЦУ прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято

Святкову службу очолили Митрополит Полтавський та Кременчуцький ПЦУ Федір і Архієпископ Вишгородський Агапій
Сьогодні, 19 липня, в храмі Серафима Саровського ПЦУ прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято. Святкову службу в Храмі очолили Митрополит Полтавський та Кременчуцький ПЦУ Федір та Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія., Агапій.
Як зазначив Владика Федір, Архієпископ Агапій має багато справ, але сьогодні відгукнувся на запрошення і приїхав до Кременчука на свято, тим самим підсилив і прикрасив спільну молитву.
У вітальній промові Архієпископ Агапій подякував за запрошення, привітав прихожан з великим храмовим, престольним святом, днем пам’яті Преподобного Серафима Саровського Чудотворця. Передав вітання від Предстоятеля Української церкви України, блаженнійшого митрополита Епіфанія.
Людей на службу зібралося багато. Під час проповіді Владика Федір привітав прихожан з храмовим святом та відзначив, що минулого разу, коли в храмі звершували святкову літургію, хор дещо співав церковно слов’янською мовою, сьогодні вся літургія звучала прекрасним співом українською мовою. Далі в проповіді прихожани почули історію канонізації Преподобного Серафима Саровського, якого шанував весь народ.
Привітав прихожан і настоятель храму Серафима Саровського Архимандрит Феодосій.
Далі він подякував Владикам, що завітали на свято. Та звернувся до прихожан.
Служба завершилася побажаннями здоров’я усім прихожанам, Перемоги Україні та миру.
Після урочистої служби всіх парафіян було запрошено на традиційний для храму Серафима Саровського святковий обід.
Зазначимо, що 22 січня 2023 року громада храму Святого Преподобного Серафима Саровського у Кременчуці прийняла рішення про перехід від УПЦ до ПЦУ. А вже за тиждень у цьому храмі відслужили першу недільну літургію у новому статусі.
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