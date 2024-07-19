У храмі Серафима Саровського ПЦУ прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято

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Сьогодні, 19 липня, в храмі Серафима Саровського ПЦУ прихожани та священнослужителі відзначили храмове свято. Святкову службу в Храмі очолили Митрополит Полтавський та Кременчуцький ПЦУ Федір та Архієпископ Вишгородський, настоятель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, секретар священного синоду та довірена особа митрополита Епіфанія., Агапій.

Як зазначив Владика Федір, Архієпископ Агапій має багато справ, але сьогодні відгукнувся на запрошення і приїхав до Кременчука на свято, тим самим підсилив і прикрасив спільну молитву.

У вітальній промові Архієпископ Агапій подякував за запрошення, привітав прихожан з великим храмовим, престольним святом, днем пам’яті Преподобного Серафима Саровського Чудотворця. Передав вітання від Предстоятеля Української церкви України, блаженнійшого митрополита Епіфанія.

Людей на службу зібралося багато. Під час проповіді Владика Федір привітав прихожан з храмовим святом та відзначив, що минулого разу, коли в храмі звершували святкову літургію, хор дещо співав церковно слов’янською мовою, сьогодні вся літургія звучала прекрасним співом українською мовою. Далі в проповіді прихожани почули історію канонізації Преподобного Серафима Саровського, якого шанував весь народ.

Привітав прихожан і настоятель храму Серафима Саровського Архимандрит Феодосій.

— Ось і настав той день, до якого ми усі готувалися. День, коли ми маємо спільну молитву. Спільна молитва це велика сила, це коли ти не один, коли коло тебе стоїть невидима сила, яка тебе зберігає, охороняє, дарує щонайкращі відчуття, які можна отримати в цьому житті.

Далі він подякував Владикам, що завітали на свято. Та звернувся до прихожан.

— Я хочу звернутися до кожного з вас, хочу подякувати за вашу душу, за вашу мудрість, за вашу любов. За те, що ви приклали багато труда, щоб зараз наш Храм був таким, як він є.Хто приходить до цього Храму, той відчуває, як тут тепло, тут дійсно тепло, гріють не стіни і не ікони, які писані на Афоні, а гріє звичайна любов, любов простих людей. Пам’ятайте, що заради простих людей Господь зійшов в цей світ, щоб їх визволити.

Служба завершилася побажаннями здоров’я усім прихожанам, Перемоги Україні та миру.

Після урочистої служби всіх парафіян було запрошено на традиційний для храму Серафима Саровського святковий обід.