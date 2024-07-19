Службова недбалість у роботі: підозрюють екскерівницю квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ на Полтавщині

Сьогодні, 16:14 Переглядів: 157

Жінка недобросовісно виконувала свою роботу та завдала державі збитків на майже 350 тисяч гривень

Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони підозрює колишню керівницю Полтавського квартирно-експлуатаційного відділу у службовій недбалості. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, підозрювана — колишня начальниця паливного складу Полтавського КЕВ. Внаслідок недбалого ставлення до своїх посадових обов’язків під час приймання, обліку та видачі твердого палива на складі жінка допустила втрату ввірених їй матеріальних цінностей. Мова йде про паливну деревину вартістю майже 350 тис. грн.

Інкримінують ексначальниці службову недбалість за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Такі перевірки відбулися не тільки на Полтавщині. Слідчі повідомили про підозри працівникам квартирно-експлуатаційних органів Збройних сил України у Житомирській та Чернігівській областях. Загальна сума збитків склала понад 16 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно працівники Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони спільно з Нацполіцією та співробітниками Служби Безпеки України ліквідували схеми для ухилянтів на Полтавщині та в інших регіонах країни.



