Ексмер Полтави Мамай виграв у суді апеляцію та хоче повернутися на посаду

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 387

Олександр Мамай може відновитися на своїй колишній посаді міського голови Полтави. 15 липня Другий апеляційний адміністративний суд ухвалив, що суд першої інстанції — Полтавськи окружний адміністративний суд — має повторно переглянути свою відмову та ще раз розглянути позов Мамая щодо його поновлення на посаді. Про це стало відомо із ухвали суду.

До суду Олександр Мамай звернувся із заявою весною 2024 року, через рік після вироку Вищого антикорупційного, де його визнали винним у низці кримінальних порушень. Тоді Мамая засудили до 5 років позбавлення волі без права обіймати адміністративні посади терміном на 1 рік, проте вирок пом'якшили до іспитового строку на 1 рік.

У заяві колишній міський голова просив поновити його на посаді із 16 квітня 2024 року. Проте 6 травня 2024 року Полтавськи окружний адміністративний суд повернув заяву позивачеві.

Аргументував це суд тим, що із посади міського голови Мамая звільнили 12 квітня 2023 року, проте із заявою до суду про поновлення на посаді він звернувся 17 квітня 2024 року, тобто з пропуском встановленого процесуальним законом місячного строку.

Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції ухвалив передчасне рішення щодо повернення позовної заяви. З огляду на це ухвала суду підлягає скасуванню із направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ця постанова набула законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у червні цього року Служба безпеки України затримала доньку Олександра Мамая Наталію Веретеннікову за співпрацю з російською владою під час виборів у 2022 та 2023 роках.



