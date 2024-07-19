Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Полтавщина

Ексмер Полтави Мамай виграв у суді апеляцію та хоче повернутися на посаду

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 387

 

Другий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Полтавського окружного адмінсуду та задовольнив апеляційну скаргу колишнього міського голови Полтави Олександра Мамая

Олександр Мамай може відновитися на своїй колишній посаді міського голови Полтави. 15 липня Другий апеляційний адміністративний суд ухвалив, що суд першої інстанції — Полтавськи окружний адміністративний суд — має повторно переглянути свою відмову та ще раз розглянути позов Мамая щодо його поновлення на посаді. Про це стало відомо із ухвали суду.

До суду Олександр Мамай звернувся із заявою весною 2024 року, через рік після вироку Вищого антикорупційного, де його визнали винним у низці кримінальних порушень. Тоді Мамая засудили до 5 років позбавлення волі без права обіймати адміністративні посади терміном на 1 рік, проте вирок пом'якшили до іспитового строку на 1 рік.

I'll be back: мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років

У заяві колишній міський голова просив поновити його на посаді із 16 квітня 2024 року. Проте 6 травня 2024 року Полтавськи окружний адміністративний суд повернув заяву позивачеві. 

Аргументував це суд тим, що із посади міського голови Мамая звільнили 12 квітня 2023 року, проте із заявою до суду про поновлення на посаді він звернувся 17 квітня 2024 року, тобто з пропуском встановленого процесуальним законом місячного строку.

Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду прийшла до висновку, що суд першої інстанції ухвалив передчасне рішення щодо повернення позовної заяви. З огляду на це ухвала суду підлягає скасуванню із направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ця постанова набула законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у червні цього року Служба безпеки України затримала доньку Олександра Мамая Наталію Веретеннікову за співпрацю з російською владою під час виборів у 2022 та 2023 роках.


1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: Полтава міський голова Олександр Мамай посада суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх