I'll be back: мера Полтави Олександра Мамая засудили до 5 років

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Міський голова Полтави пообіцяв повернутися на посаду за рік

Міський голова Полтави Олександр Мамай отримав умовний термін: 5 років розбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, а також заборону протягом 1 року обіймати керівні посади. Відповідне рішення прийняла сьогодні, 2 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що відповідно до матеріалів справи, після переобрання на посаду очільника міста у 2020 році, Олександр Мамай працевлаштував до КО «Інститут розвитку міста» на посади фахівців-урбаністок двох жінок без вищої освіти, які в реальності виконували обов’язки хатніх робітниць вдома мера Полтави. Як згодом встановило слідство, впродовж січня 2021 — березня 2022 року фіктивні працівниці комунальної організації отримали з бюджету зарплату на загальну суму майже 572 000 грн.

За результатами розслідування, яке розпочинала поліція, а завершувало НАБУ, міського голову Полтави Олександра Мамая, керівницю «Інститут розвитку міста» Тетяну Татаріну та бухгалтера «ІРМ» Оксану Шпіньову обвинуватили за двома статтями:

ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосила вирок: п'ять років умовно з іспитовим строком один рік. Таким чином ВАКС затвердив угоди, які обвинувачені уклали з прокурором. Олександру Мамаю заборонили обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. Вирок набирає законної сили після спливу терміну апеляції — через 30 днів.

Також Олександр Мамай відшкодував завдану бюджету шкоду у сумі понад 500 000 грн. Окрім цього він зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн грн, а також усі судові витрати.

Після засідання Олександр Мамай зауважив, що планує за рік повернутися на посаду міського голови.