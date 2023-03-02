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«Енергію черпаю із позитивних зведень з фронту», — хокеїст «Кременчука» Гліб Варава

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 119

 Хокеїст відзначив, що поки ми граємо у хокей, хтось в окопах воює на фронті, ризикуючи життям та захищає своїм тілом наш спокій. й подякував військовим за захист 

За два тури до фінішу першого етапу чемпіонату України з хокею найкращі шанси на перемогу у «регулярці» зберігає «Кременчук». Підопічні Олександра Савицького поки що посідають друге місце у таблиці, але чотири очки у двох домашніх матчах проти столичних «Києва» та «Сокола» гарантують кременчужанам перше місце. Перед вирішальними зустрічами регулярного сезону 20-річний захисник «містян» та збірної України Гліб Варава поділився своїми поглядами на фінішний відрізок чемпіонату країни з виданням Sport.ua

— Глібе, минулого тижня ваш «Кременчук» переграв у ключовій грі «Дніпро» і став лідером за втраченими очками. Вважаєте, питання з першим місцем вирішено?

— Поки що у нас залишаються дві гри в чемпіонаті й зберігаються теоретичні можливості піднятися в таблиці у кожної з команд, віддавати будь-кому лаври проміжного переможця передчасно. У хокеї всяке трапляється.

130 хв штрафних, вилучення гравців і тренера: «Кременчук» переміг «Дніпро» та «Легіон»

— Що стало вирішальним фактором у перемозі над херсонцями (4:2)?

— Тут багато чинників: бажання, командна взаємодія, тренерська робота… Усі разом ми зробили цей результат, отримали «преміальний» вихідний день і тепер прямуємо далі.

— Які очікування від закінчення регулярного сезону? Про що говорить таблиця за два тури до фінішу?

— Із «Соколом» у нас 5 березня буде принциповий матч, тож передбачити переможця не беруся. В останній грі в Києві ми їм програли 0:2… Одне скажу: налаштовуватимемося на перемогу, як і у всіх матчах сезону. Якщо виграємо свої матчі, то точно фінішуємо першими.

— Ранній початок недільного матчу (11.00) проти «Сокола» на руку «Кременчуку»?

— Не думаю. Усі команди вже опинялися в таких умовах та пристосувалися грати ранковий матч.

— Ти зіграв усі 28 матчів у «регулярці» та ще додаткові 15 матчів у єврокубку за «Кременчук», національну та студентську збірну України! Як почуваєшся фізично під завісу сезону?

— В нормі! Через війну в країні в календарі немає такого валу ігор, від чого могла б накопичитися втома або настати спустошення. Взагалі, не думаю, що є привід скаржитися на навантаження, адже поки ми граємо у хокей, хтось в окопах воює на фронті, ризикуючи життям та захищає своїм тілом наш спокій. Користуючись нагодою, хочу вклонитися до поясу воїнам ЗСУ, які захищають нашу землю від варварів рашистів. Завдяки їм ми маємо можливість взагалі грати у хокей у такий непростий час. Тож особисто я намагаюся насолоджуватись моментом тренувань та ігор, а додаткову енергію черпаю якраз від наших позитивних новин на фронті.

— За європейськими чи північноамериканськими чемпіонатами стежиш? До якої ліги маєш підвищений інтерес?

— Намагаюся бути в курсі успіхів українських хокеїстів 2002—2003 р.н. у Європі та Північній Америці. Особливу увагу фокусую на виступах Данила Трахта, Михайла Сімчука, Дмитра Кубрицького, Артема Грабовецького, Данила Коржилецького… Бажаю їм перемог та чемпіонства у сезоні!

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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