У травні у Кременчуці почнуть працювати кілька дитячих садків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 359

У травні у Кременчуці почнуть працювати кілька дитячих садків. Про це поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який 2 березня приїхав у наше місто з робочим візитом, після обговорення цього питання з міським головою Віталієм Малецьким. До травня у цих дошкільних навчальних закладах мають облаштувати сховища.

Також з 1 вересня планують розпочати очне навчання у 15 школах Кременчука, де зараз готують укриття.

Дмитро Лунін зауважив, що на Полтавщині більшість закладів освіти працюють очно або у змішаній формі у 59 громадах з 60, крім Кременчуцької.

- Проблема Кременчука не тільки в тому, що недостатньо укриттів, а в тому, що щомісяця (по місту – ред.) завдають ракетних ударів, ударів дронами. Ситуація нетипова для Полтавської області, бо Кременчук – це 80% ударів по області. Вони приходяться саме на це місто. Треба враховувати й думку мера, і тих навчальних закладів, де директори нестимуть повну відповідальність за безпеку дітей та працівників.

За його словами, практично у всіх навчальних закладах обласного підпорядкування у Кременчуці облаштували укриття, тож вони працюють по змішаній формі навчання, крім одного (мова йде про Кременчуцьку спеціальну школу). На ремонт сховища у спецшколі виділили кошти, його мають завершити до літа.