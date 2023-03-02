У травні у Кременчуці почнуть працювати кілька дитячих садків. Про це поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, який 2 березня приїхав у наше місто з робочим візитом, після обговорення цього питання з міським головою Віталієм Малецьким. До травня у цих дошкільних навчальних закладах мають облаштувати сховища.
Також з 1 вересня планують розпочати очне навчання у 15 школах Кременчука, де зараз готують укриття.
Дмитро Лунін зауважив, що на Полтавщині більшість закладів освіти працюють очно або у змішаній формі у 59 громадах з 60, крім Кременчуцької.
За його словами, практично у всіх навчальних закладах обласного підпорядкування у Кременчуці облаштували укриття, тож вони працюють по змішаній формі навчання, крім одного (мова йде про Кременчуцьку спеціальну школу). На ремонт сховища у спецшколі виділили кошти, його мають завершити до літа.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер