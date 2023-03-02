Ціни на АЗС Полтавщини 2 березня: де можна недорого заправити автомобіль

Ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують знижуватися. Щоправда, не на всіх АЗС та не на всі види пального. Ціни на бензин у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися, а дизельне пальне та газ подешевшали на АЗС у трьох операторів. Дизель подешевшав на 30-50 копійок, а газ — на 10-30 копійок за літр.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
48,90
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
47,96
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
46,98
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
49,38
|-0,09
|-0,180%
|
Газ автомобільний
|
24,13
|-0,06
|-0,259%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
49,99
|
47,99
|
|
49,99
|
24,99
|
Motto
|
47,98
|
|
|
47,48
|
|
U.GO
|
48,25
|
46,25
|
|
48,45
|
22,95
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
51,00
|
25,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
50,00
|
22,84
|
Автотранс
|
47,98
|
|
49,98
|
24,98
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
47,99
|
23,29
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
51,00
|
25,49
|
Укрнафта
|
46,50
|
45,50
|
44,95
|
48,50
|
23,05
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер