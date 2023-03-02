Ціни на АЗС Полтавщини 2 березня: де можна недорого заправити автомобіль

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 217

Ціни на автомобільне пальне на заправках Кременчука та Полтавщини продовжують знижуватися. Щоправда, не на всіх АЗС та не на всі види пального. Ціни на бензин у порівнянні з вчорашнім днем не змінилися, а дизельне пальне та газ подешевшали на АЗС у трьох операторів. Дизель подешевшав на 30-50 копійок, а газ — на 10-30 копійок за літр.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 2.03.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 48,90 0,00 0% Бензин А-95 47,96 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 49,38 -0,09 -0,180% Газ автомобільний 24,13 -0,06 -0,259%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 2.03.2023 р.