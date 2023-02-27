130 хв штрафних, вилучення гравців і тренера: «Кременчук» переміг «Дніпро» та «Легіон»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 60

Цими вихідними льодова арена «Айсберг» перетворилася на хокейне свято, де відбулося 4 поєдинки. Свої матчі зіграв хокейний клуб «Кременчук» та «Харківські Берсерки», які наразі базуються у нашому місті. Обидва матчі для кременчужан стали бойовими, які закінчилися перемогами з рахунком — 4:2. Ігри тримали вболівальників до останньої хвилини на валідолі.

Бойовий матч із 130 хв штрафу

25 лютого хокейний клуб «Кременчук» переграв «Легіон» у бойовому, з бійкою Ляльки і Бабчука, вилученням тренера Олександра Савицького і найдосвідченого оборонця Дениса Ісаєнка. Гру наставник «Кременчука» додивлявся вже за склом.

«Кременчук» – «Легіон» (Калуш) – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 1:0 – Крівошапкін (Матвієнко, Лялька, – більш.), 12:55. 2:0 – Варава (Гніденко, Максименко), 14:03. 3:0 – Середницький (Ігнатенко, С. Тимченко, – більш.), 17:08. 3:1 – Дуюн (Сірченко, Пойманов), 18:04. 3:2 – Сірченко (Ромащенко, Луговий, – більш.), 21:24. 4:2 – Т. Савицький (Геворкян, Ігнатенко), 30:17

«Кременчук»: Гордюшин; Матвієнко – Ісаєнко, Лялька – Крівошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, С. Тимченко – Середницький – Брага; Максименко – Варава, Абаджян – Федоров – Андрющенко; Материкін – Кривенко, Т. Савицький – Гніденко – Геворкян. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

«Легіон»: Вязовов; Таран – Сірченко, Луговий – М. Олійник – Ромащенко; Філімонов – Явний, Халін – Кривоножкін – Паламарчук; Крайник – Бабчук, Дуюн – Собченко – Пойманов; Терешко, О. Васильєв. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер

Штраф: 19 (60) – 31 (20)

Напередодні матчу з кадровими труднощами зіштовхнувся тренерський штаб «Легіона». І якщо Гордійчука (травма) і Кугута (відсутній за сімейними обставинами) Альберт Шафіков та Сергій Вітер замінити ще якось здатні, то рівноцінну заміну капітанові команди Вікторові Захарову, який вибув через пошкодження на тривалий термін, знайти серед тих гравців, які є в обоймі у «Легіона», знайти неможливо.

Натомість «Кременчук» почав втрачати хокеїстів уже по ходу зустрічі. І не лише хокеїстів. Хоча попервах гра складалася для господарів дуже вдало. Отримавши четверту більшість поспіль, підопічні Олександра Савицького розіграли зайвого і завдяки кидку Гліба Крівошапкіна повели в рахунку. Невдовзі ж після того Гліб Варава кинув від синьої й подвоїв перевагу.

А ще перед тим, як Богдан Середницький закине втретє, станеться один із найрезонансніших епізодів цього матчу. Варто сказати, що пристрасті в зустрічі почали закипати ще на 9 хвилині, коли Павло Таран радше з необачності влучив ключкою по обличчю Артемові Гніденку і заробив 4 хвилини штрафу. На 17 хвилині Віталій Лялька вирішив провчити Данила Бабчука за те, що той повалив капітана «Кременчука» перед ворітьми. В кулачному бою Лялька мав перевагу, а в підсумку свої «5 + 20» отримали обидва хокеїсти.

Невдовзі ж після втрати капітана «Кременчук» ще й пропустив. То Данило Дуюн, взявши гру на себе, на швидкості втік від оборонця і переграв Микиту Гордюшина, чия поява у воротах після тривалої перерви стала однією з головних несподіванок матчу. І якщо в цій ситуації чимось зарадити Микиті було складно, то невдовзі після першої перерви він команду після кидка Валентина Сірченка у дальній кут з лівого кола для вкидання не врятував. Це сталося, коли «Кременчук» грав у меншості.

Після другої пропущеної господарями шайби пристрасті закипіли ще більше і вилилися в цілий каскад вилучень. Команди заробили по два малих штрафи протягом хвилини й в підсумку не витримали нерви спершу в наставника «Кременчука» Олександра Савицького, а слідом за ним – у найдосвідченішого оборонця Дениса Ісаєнка. За емоційні апеляції на адресу рефері Андрія Кічі обоє отримали вилучення до завершення матчу. Відповідно Ісаєнко не зіграє й у завтрашньому поєдинку проти «Дніпра». А діями команди, як і впродовж майже двох третин нинішнього матчу, з лави керуватиме не Савицький, а його асистент Дмитро Сумець.

Між тим, після таких серйозних санкцій команди не заспокоїлися й акуратніше грати не стали. Ще до завершення другого періоду хокеїсти «Легіона» заробили вісім хвилин штрафу. Проте в нерівних складах, навіть у форматі 5х3 «Кременчук» відзначитися не зміг. Натомість збільшили перевагу господарі в тому невеликому проміжку, коли на льоду були повні склади. То Тимофій Савицький, підібрав відбиту В’ячеславом В’язововим шайбу і вміло розібрався з воротарем на п’ятаку – 4:2.

Старт третього періоду віщував ще більше пристрастей і подарував по вилученню з обох боків. Проте гра перервалася через повітряну тривогу. Пауза тривала 25 хвилин. Після повернення на лід, вочевидь отримавши оперативні вказівки від тренерів, «Кременчук» зумів тримати перевагу.

«Кременчук» сильніший за «Дніпро» і тепер фаворит у гонці за перемогу в «регулярці»

Наступного дня, 26 лютого, «Кременчук» без дискваліфікованого коуча Олександра Савицького здобув надважливу вольову перемогу над лідером «Дніпром» – 4:2. Ця перемога зробила «Кременчук» фаворитом у перегонах за перше місце у «регулярці», оскільки відставання від херсонців скоротилося до одного очка, але при цьому у кременчужан залишається матч у запасі.

«Кременчук» – «Дніпро» – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Целогородцев (Тищенко, – більш.). 1:1 – Лялька (більш.). 2:1 – Геворкян. 2:2 – Целогородцев (Тищенко, – більш.). 3:2 – Крівошапкін. 4:2 – Матвієнко (більш.).

«Кременчук»: Кучер; Материкін – Матвієнко, Кругляков – Ігнатенко, Варава – Максименко, Кривенко; Сенік – Крівошапкін – Лялька, Брага – Середницький – С.Тимченко, Андрющенко – Федоров – Абаджян, Геворкян – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Дмитро Сумець.

«Дніпро»: Захарченко (57:30); Ратушний – Панков, Гребеник – Лєсніков, М.Васильєв – Портной, Бойко; Д.Попережай – Дворник – Целогородцев, Бородай – Тищенко – Ревука, Стецюра – Кобильник – Сидоренко, А.Олійник – Цюра – Щербак, О.Койда. Тренер – Олександр Бобкін.

Арбітри – А.Кіча, О.Серебряков; лайнсмени – М.Кочура, Т.Чермашенцев.

Перший період господарям льоду відверто не вдався: херсонські «щуки» діяли активніше та мобільніше, а ключовим моментом у середині 20-хвилинки стало подвійне вилучення у кременчужан: судді за зайву агресію проти Анатолія Ревуки біля борту одночасно відправили у бокс для штрафників Круглякова та Ляльку. Двохвилинну велику перевагу «5 на 3» гості реалізували атакою з ходу - 0:1.

Після перерви картина на льоду змінилася і вже «Кременчук» заграв швидше, а кураж команді додала чудова шайба в «дев’ятку» найкращого бомбардира ліги Віталія Ляльки – 1:1. Взагалі, другий період вийшов багатим на голи та спірні моменти. Судді неодноразово їздили дивитися повтори епізодів, але щоразу переконувалися у своїй правоті, чи то шайба Целогородцева від ковзана, чи індивідуальний шедевр Гліба Крівошапкіна одночасно із сиреною на другу перерву.

На третій період команди вийшли за рахунку 3:2 і гості побігли відіграватись… з трьох вилучень поспіль. Звісно, в одному з епізодів херсонці «видихнулися» і Філіп Матвієнко з розстрільної позиції встановив остаточний рахунок – 4:2. Наприкінці «щуки» замінили воротаря шостим польовим гравцем, але дивідендів це їм не принесло. «Кременчук» втретє поспіль здолав «Дніпро» в сезоні і не дозволив завчасно відсвяткувати перемогу в регулярному чемпіонаті, тим самим підвищив власні шанси на тріумф на першому етапі.

Попереду у фаворита з Кременчука залишилися дві домашні гри 4-5 березня з ХК «Київ» та «Соколом». У херсонців на фінішній прямій залишився матч у гостях проти «Легіону» (5 березня).