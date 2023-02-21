Футурологія ринку праці: кременчужан кличуть на безкоштовний онлайн мітап

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 6

Hub HR Today у партнерстві з Ferrexpo Education Hub запрошують на безкоштовний онлайн мітап на тему: «Етична маржа. Яка робота чекає HR після перемоги?» Футурологія ринку праці.

Поки все триває, ми не задумуємося, що чекає роботодавців та нас, HRів, по завершенню війни. Все точно закінчиться нашою перемогою і тоді доведеться засотати рукави, порахувати наші втрати та надбання та багато-багато працювати.

А що робити вже зараз? Аналізувати та готуватися до часів після перемоги. Бо там на нас чекає багато того, що ми ніколи не робили.

Про що будемо говорити:

Неочевидні зміни умов праці;

Гібридне життя, гібридна праця, гібридні сім’ї;

Виклики в зміненому суспільстві та ринку праці;

Нові задачі при прийомі на роботу;

Нові вимоги до робочого місця за станом здоров’я;

Гендерний зсув;

Криза трудових ресурсів.

Що на вас чекає?

1 година якісного контенту для HR та управлінців

+30 хвилин Q&A сесії для запитань учасників.

Можливість переглянути мітап в запису.

Спікерка:

Анна Адом

Членкиня правління, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.

Має понад 25 років професійного досвіду, з них близько 15 років досвіду управління функцією HR у великих промислових підприємствах в Україні та за кордоном, є членом INSEAD Alumni Association.

Сьогодні в зону її відповідальності входять виробничі активи компанії Ferrexpo в Україні. Загальна чисельність персоналу становить близько 10 тис. осіб.

Анна є амбасадоркою позитивних змін відношення до жінок в Україні. У 2020-2021 рр. реалізовані проєкти Школа інклюзивності Ferrexpo та Школа жіночого лідерства Fe_munity, які принесли фундаментальні зміни у компанії та зробили Ferrexpo фактично флагманом з питань інклюзивності та гендерної рівності в серед промислових компаній України.

До сфери професійних інтересів належать: стратегічне планування персоналу, розробка й управління бізнес-процесами, розробка і впровадження систем розвитку персоналу.

Анна вміло поєднує материнство з активним волонтерством та реалізує ряд власних проєктів:

- Благодійна підтримка особливим дітям та одиноким матерям

- Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та переселенцям із зони АТО

- Безкоштовні лекції та вебінари для HR спеціалістів

- Ініціатива з висадки дерев та очищення русла річок у Закарпатті.

Приєднуйтесь!

Участь безкоштовна. Проте, реєстрація обов'язкова.