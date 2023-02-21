Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Афіша

Футурологія ринку праці: кременчужан кличуть на безкоштовний онлайн мітап

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 6

 

1 година якісного контенту для HR та управлінців

Hub HR Today у партнерстві з Ferrexpo Education Hub запрошують на безкоштовний онлайн мітап на тему: «Етична маржа. Яка робота чекає HR після перемоги?» Футурологія ринку праці.

Поки все триває, ми не задумуємося, що чекає роботодавців та нас, HRів, по завершенню війни. Все точно закінчиться нашою перемогою і тоді доведеться засотати рукави, порахувати наші втрати та надбання та багато-багато працювати.

А що робити вже зараз? Аналізувати та готуватися до часів після перемоги. Бо там на нас чекає багато того, що ми ніколи не робили.

Про що будемо говорити:

  • Неочевидні зміни умов праці;
  • Гібридне життя, гібридна праця, гібридні сім’ї;
  • Виклики в зміненому суспільстві та ринку праці;
  • Нові задачі при прийомі на роботу;
  • Нові вимоги до робочого місця за станом здоров’я;
  • Гендерний зсув;
  • Криза трудових ресурсів.
Що на вас чекає?
1 година якісного контенту для HR та управлінців
+30 хвилин Q&A сесії для запитань учасників.
Можливість переглянути мітап в запису.
Спікерка:
Анна Адом
  • Членкиня правління, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні.
  • Має понад 25 років професійного досвіду, з них близько 15 років досвіду управління функцією HR у великих промислових підприємствах в Україні та за кордоном, є членом INSEAD Alumni Association.
  • Сьогодні в зону її відповідальності входять виробничі активи компанії Ferrexpo в Україні. Загальна чисельність персоналу становить близько 10 тис. осіб.
  • Анна є амбасадоркою позитивних змін відношення до жінок в Україні. У 2020-2021 рр. реалізовані проєкти Школа інклюзивності Ferrexpo та Школа жіночого лідерства Fe_munity, які принесли фундаментальні зміни у компанії та зробили Ferrexpo фактично флагманом з питань інклюзивності та гендерної рівності в серед промислових компаній України.
  • До сфери професійних інтересів належать: стратегічне планування персоналу, розробка й управління бізнес-процесами, розробка і впровадження систем розвитку персоналу.
  • Анна вміло поєднує материнство з активним волонтерством та реалізує ряд власних проєктів:
    - Благодійна підтримка особливим дітям та одиноким матерям
    - Сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та переселенцям із зони АТО
    - Безкоштовні лекції та вебінари для HR спеціалістів
    - Ініціатива з висадки дерев та очищення русла річок у Закарпатті.
Приєднуйтесь!
Участь безкоштовна. Проте, реєстрація обов'язкова.
Зареєструйтесь прямо зараз ТУТ.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх