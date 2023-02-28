Танкістам терміново збираємо на резину для «буханки»

Танкісти потребують коштів на резину для «буханки» (або УАЗ розвідників). Як повідомив засновник Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов, обрали бюджетний варіант.

— Докладаю по сути происходящего. Позвонили Боги войны — наша арта осталась без снабжения продуктами — ЗИЛок или что там у них "устал" сильно. Турбину купили в срочном порядке (хвостик денег оставался). Продавец, узнав, куда железка едет, ещё одну разобранную турбину дал в нагрузку, затак: "Пусть пацаны старую переберут — на запаску будет".

И это не всё: спокойную жизнь нам обещали тiльки пiсля Перемоги! Танкисты просят обуть "буханку" (или УАЗик разведчиков) — выбрали самую бюджетную резину.

Skachko Viktor, Соколенко Саша уже поучаствовали на половину колёс - у кого есть возможность добавить? Это ж траки! Танкистов обидеть любой может! (ага, были такие... — повідомив Сергій Кулясов.