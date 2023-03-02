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За два кроки до завершення «регулярки»: кращі бомбардири та захисники з ХК «Кременчук»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 126

 

Статистика чемпіонату України з хокею 

Федерація хокею України навела статистику щодо кращих бомбардирів, оборонців та гравців за показником корисності. Хокеїсти «Кременчука» увійшли у всі списки. 

Загалом у чемпіонаті один із лауреатів вже визначився. Віталій Лялька (капітан ХК «Кременчук») напевне забере приз найкращому бомбардиру регулярного чемпіонату. Але якщо відкинути матчі проти «Києва» та «Берсерків», то картина найкращих бомбардирів матиме цікавий вигляд.

 

Найрезультативнішим оборонцем у протистоянні топ-4 є захисник «Дніпра» Артем Гребеник (2+9 в 17 матчах). Друге місце, попри пропуск великої кількості матчів, досі утримує Денис Матусевич з «Кременчука» (2+7 в 11 матчах) та його одноклубник Дмитро Ігнатенко (2+7 в 16 матчах).

«Матч не зміг дивитися, лише чув, що там відбувається»: хокеїст «Кременчука» Денис Матусевич

А ось у найкращих воротарів показники приблизно рівні. Богдан Дьяченко (виключно в матчах за «Сокіл»), Савва Сердюк, Едуард Захарченко та Кирило Кучер мають трохи більш як 91% відбитих кидків та двох шайб за гру.

Найкращим на точці для вкидання є нападник «Легіона» Віктор Захаров, у якого 59,49% виграних вкидань (210 проти 143). Другу позицію утримує Вадим Мазур з «Сокола» (56,81%, 171 проти 130). На третьому місці ще один представник «Сокола» Артем Бондарєв (55,69%, 93 проти 74). Серед тих, хто відборовся на мінімум 100 вкиданнях, найскромніші показники у Богдана Середницького з «Кременчука» (37,14%, 39 проти 66) та двох нападників «Дніпра» Данила Тищенка (44,22%, 111 проти 140) і Дмитра Кобильника (45,91%, 73 проти 86).

За показником корисності лідирує Віталій Лялька (+18). Другим йде його одноклубник Микита Кругляков (+16). Третій – ще один представник «Кременчука» Гліб Крівошапкін (+14). Найгірші цифри у центрфорварда «Легіона» Дмитра Халіна (-18). Поруч із ним в антирейтингу – одноклубники Сергій Пойманов (-13), Данило Бабчук (-12) та Рінат Дурдиєв (-12).

Нагадаємо. що найближчого вікенду в чемпіонаті України відбудуться заключні матчі регулярного чемпіонату. Головною інтригою, безумовно, є розподіл підсумкових місць у трійці лідерів.

Вже 12 березня команди розпочнуть боротьбу за медалі. Четвірка учасників другого етапу вже відома: «Кременчук», «Дніпро», «Сокіл» та «Легіон».

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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