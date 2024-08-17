У Кременчуцькому районі машина наїхала на велосипедистку

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16 серпня у селі Нова Знамʼянка Кременчуцького району автомобіль Skoda наїхав на велосипедистку. Внаслідок аварії велосипедистка травмувалась, її госпіталізували до медичного закладу Кременчука. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 17 серпня.

Слідчі з’ясовують обставини події за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.