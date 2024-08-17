У закупівлі Пришибської громади виявили завищені ціни на матеріали — ОВА

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Група «Прозорість і підзвітність» виявила ризики завищення договірної ціни на додаткові роботи з реконструкції дитячого садочка у Пришибській громаді. Вартість на окремі матеріали більша не лише за середньоринкову, а й ту, яка зазначена у проєктній документації. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 16 серпня.

— Наприклад, блоки газобетонні відповідно до кошторису мають ціну 4092 грн, у договорі — 6200 грн, а середня ціна з відкритих джерел складає 3200 грн. Податківці вкотре підняли питання щодо кількості найманих працівників, оскільки вбачають ризик ухилення від сплати ПДФО та неналежного виконання робіт, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними правоохоронців, підприємство, що взялось за роботи, фігурує у декількох кримінальних провадженнях. Розслідуються факти заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт, сказано у повідомленні.

Замовнику рекомендували переглянути вартість договору.

Нагадаємо, раніше у фахівців виникали питання, чим зумовлені додаткові роботи з реконструкції дитячого садочка у Пришибській громаді та чи є в них потреба. Початковий тендер на реконструкцію закладу освіти уклали на суму 3,4 млн грн, проте податкові накладні, в період дії договору, зареєстровано на суму, меншу на 600 тис. грн, розповіли в ОВА.