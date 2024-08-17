У Соснівці мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся — ДСНС

Надзвичайники провели відключення акумуляторної батареї від даного автомобіля, йдеться у повідомленні ДСНС
16 серпня у селі Соснівка Кременчуцького району сталась аварія — мікроавтобус злетів у кювет і перекинувся. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники провели відключення акумуляторної батареї від даного автомобіля, йдеться у повідомленні ДСНС.
Нагадаємо, 16 серпня у центрі Кременчука сталась потрійна дорожньо-транспортна пригода.
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