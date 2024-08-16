У центрі Кременчука сталася потрійна ДТП — соцмережі

16 серпня у центрі Кременчука сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють очевидці у спільноті «Х.Кременчук», автівки зіткнулися на вул. Халаменюка, навпроти колишнього «Амстору».
Рух у напрямку залізничного вокзалу ускладнений.
На місці працює патрульна поліція. Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці зіткнулися Volkswagen і мотоцикл Lifan.
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