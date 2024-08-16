Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Лашках у Кременчуці хтось стріляв у собаку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 311 Коментарів: 1

Тварину лікують медикаментозно

На Лашках у Кременчуці хтось стріляв у собаку. Про це розповіли на інстаграм-сторінці комунально підприємства «Спецсервіс-Кременчук».

— У вівторок із Тузіком трапилося лихо — він в один момент перестав рухати задніми лапками. Коли волонтери зрозуміли це, одразу звернулися у приватну клініку і зробили рентген. За результатами виявилося, що біля хребта у Тузіка — куля, — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, куля — прямо поруч із хребтом, тому поки що лікарі вирішили її не чіпати, щоб не нашкодити. Призначили медикаментозне лікування на 3 дні. Далі — по ситуації.

 

Нагадаємо, цьогоріч у соцмережах з'явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Зооактивісти стверджують, що комунальне підприємство належним чином не піклується про тварин. На самому підприємстві це називають фейком.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці хочуть відремонтувати пункт утримання безпритульних тварин

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Спецсервіс-Кременчук жорстоке поводження собаки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 030
Andron777:
Сьогодні, 17:23

За час війни в місті розвелось дуже багато собак безпритульних. Вночі, при відкритих вікнах, складається таке вреження, що живеш на якійсь псюрні. А коли любітЬЄлі жівотних черговий раз вигулюють своїх "телят" домашніх собак то гвалт стоїть страшний в дворі. Часто-густо серед білого дня, коли якась людина з іншого двору проходить в дворі то бувають випадки шо собаки нападають. Служба притулку тварин нічого не робить, тільки по "Візиту" піариться та освоюють грошики, які виділяє Малєцький. Раніше деребанили на так званій "стерелізації" тепер на будівництвах та утриманнях притулків. Я вже не раз писав, що сестра живе на Аврорі і коли до неї приїжджаю іноді за штани хватають, там страхіття скільки бродячих собак, особливо навколо зупинки як їхати в місто, біля кіосків та магазинів які їх прикормили. Потім, коли молодняк підростає, вони діляться на зграї та живуть по дворах. 


6 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх