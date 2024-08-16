На Лашках у Кременчуці хтось стріляв у собаку

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 311 Коментарів: 1

На Лашках у Кременчуці хтось стріляв у собаку. Про це розповіли на інстаграм-сторінці комунально підприємства «Спецсервіс-Кременчук».

— У вівторок із Тузіком трапилося лихо — він в один момент перестав рухати задніми лапками. Коли волонтери зрозуміли це, одразу звернулися у приватну клініку і зробили рентген. За результатами виявилося, що біля хребта у Тузіка — куля, — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, куля — прямо поруч із хребтом, тому поки що лікарі вирішили її не чіпати, щоб не нашкодити. Призначили медикаментозне лікування на 3 дні. Далі — по ситуації.

Нагадаємо, цьогоріч у соцмережах з'явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Зооактивісти стверджують, що комунальне підприємство належним чином не піклується про тварин. На самому підприємстві це називають фейком.