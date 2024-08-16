На Лашках у Кременчуці хтось стріляв у собаку. Про це розповіли на інстаграм-сторінці комунально підприємства «Спецсервіс-Кременчук».
Згідно з повідомленням, куля — прямо поруч із хребтом, тому поки що лікарі вирішили її не чіпати, щоб не нашкодити. Призначили медикаментозне лікування на 3 дні. Далі — по ситуації.
Нагадаємо, цьогоріч у соцмережах з'явилася інформація про катування та вбивство тварин у «Спецсервіс-Кременчук». Зооактивісти стверджують, що комунальне підприємство належним чином не піклується про тварин. На самому підприємстві це називають фейком.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.