Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу Вікторію Мороз

Сьогодні, 17:13 Переглядів: 228

Поліція Полтавщини розшукує 42-річну Вікторію Мороз, мешканку села Придніпрянське Кобеляцької громади. 26 липня жінка залишила домівку та не повернулася.

За попередньою інформацією пресслужби поліції, вона могла поїхати в село Івано-Михайлівка Губинської громади Новомосковського району Дніпропетровської області.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, худорлява статура, світле волосся.

Особливі прикмети: татуювання на зап’ясті лівої руки у вигляді знаку безкінечності, родима пляма рожевого кольору на правій щоці.

Тих, кому відома інформація, яка може допомогти у розшуку, поліціянти просять повідомити за телефонами: (095) 660-60-40, (095) 050-03-66 або 102.

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