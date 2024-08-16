Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу Вікторію Мороз

Поліція Полтавщини розшукує 42-річну Вікторію Мороз, мешканку села Придніпрянське Кобеляцької громади. 26 липня жінка залишила домівку та не повернулася.
За попередньою інформацією пресслужби поліції, вона могла поїхати в село Івано-Михайлівка Губинської громади Новомосковського району Дніпропетровської області.
Прикмети зниклої: зріст 160 см, худорлява статура, світле волосся.
Особливі прикмети: татуювання на зап’ясті лівої руки у вигляді знаку безкінечності, родима пляма рожевого кольору на правій щоці.
Тих, кому відома інформація, яка може допомогти у розшуку, поліціянти просять повідомити за телефонами: (095) 660-60-40, (095) 050-03-66 або 102.
Нагадаємо, поліція Кременчука розшукує зниклого Андрія Трубієнка.
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