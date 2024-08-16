У Кременчуці можуть створити кілька офісів офіцерів громади

У Кременчуці влада може створити офіси поліцейського офіцеру громади у мікрорайонах Кременчука — вони будуть на правому березі міста і у районі Щемилівки, Ревівки. Про це стало відомо під час сесії міської ради 16 серпня.
Нагадаємо, 6 червня у селі Потоки Кременчуцького району відкрили офіс поліцейського офіцера громади. Він обслуговує Потоківський старостинський округ, який охоплює чотири сільські населені пункти — Потоки, Соснівку, Малу Кохнівку та Придніпрянське. В офісі працює офіцер громади Володимир Стрючалін.
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