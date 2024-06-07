У Потоках відкрили офіс поліцейського офіцера громади: хто слідкуватиме за порядком

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 194

6 червня у селі Потоки Кременчуцького району відкрили офіс поліцейського офіцера громади. Він обслуговує Потоківський старостинський округ, який охоплює чотири сільські населені пункти – Потоки, Соснівку, Малу Кохнівку та Придніпрянське. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

В офісі працюватиме офіцер громади Володимир Стрючалін.

— У розпорядженні поліцейського офіцера громади є сучасне службове приміщення, відповідне технічне оснащення, а також службовий позашляховик «Renault Duster», споряджений стандартним набором корисних інструментів та пристроїв, що можуть стати у пригоді, у будь-якій ситуації для надання допомоги місцевим мешканцям, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович анонсував створення офісу поліцейського офіцера громади у Потоківському старостинському округу.

Хто такий поліцейський офіцер громади?

Як раніше розповідали у Нацполіції, поліцейський офіцер громади — повноправний представник своєї громади, який має орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.