У Потоках відкрили офіс поліцейського офіцера громади: хто слідкуватиме за порядком

6 червня у селі Потоки Кременчуцького району відкрили офіс поліцейського офіцера громади. Він обслуговує Потоківський старостинський округ, який охоплює чотири сільські населені пункти – Потоки, Соснівку, Малу Кохнівку та Придніпрянське. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
В офісі працюватиме офіцер громади Володимир Стрючалін.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович анонсував створення офісу поліцейського офіцера громади у Потоківському старостинському округу.
Як раніше розповідали у Нацполіції, поліцейський офіцер громади — повноправний представник своєї громади, який має орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень.
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