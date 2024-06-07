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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть на благодійний концерт «Сильні разом» (афіша)

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 147

 

На аукціоні під час концерту глядачі матимуть можливість поборотися за прапор з підписом генерала Залужного

Сьогодні, 7 червня, о 18.00 у Міському палаці культури Кременчука відбудеться благодійний концерт «Сильні разом», організований зразковим вокальним ансамблем «Задзеркалля». Про проведення заходу повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Юні співаки влаштовують концерт, аби своїми піснями підтримати тих, хто захищає Україну. Таким чином діти подякують військовим за їхню службу.

Також під час заходу буде проведений аукціон, а виручені кошти передадуть на потреби оборонців. Глядачі матимуть змогу поборотися за унікальний лот — прапор України з підписом генерала Валерія Залужного.

У минулому році під час такого ж концерту організаторам вдалося зібрати зібрали 70 тисяч 595 гривень та 100 доларів.

Відбудеться захід сьогодні, 7 червня, о 18.00 у міському Палаці культури за адресою: бульвар Українського відродження, 2.

Вхід на концерт вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: афіша благодійний концерт МПК збір коштів допомога ЗСУ
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